Bernardeschi: chi è sua moglie, perché è famosa e il dramma terribile

Federico Bernardeschi, ecco chi è la moglie dell’ex Juve: perchè è famosa ed il dramma terribile che l’ha colpita poco tempo fa.

Il Campione d’Europa nel 2021 si è sposato poco dopo la vittoria del trofeo con la Nazionale con la sua fidanzata: ecco di chi si tratta, il motivo per cui è nota e quel dramma vissuto poco prima del matrimonio.

Federico Bernardeschi ha fatto parte del trittico di calciatori assieme a Lorenzo Insigne e Domenico Criscito che si è trasferito a Toronto per affrontare l’avventura in MLS. Il Campione d’Europa si è sposato subito dopo la vittoria con l’Italia con Veronica Ciardi: ecco chi è ed il motivo per cui è diventata famosa nella Penisola.

Veronica Ciardi: ecco chi è la moglie di Bernardeschi

Nata a Roma nel 1985, Veronica Ciardi è sentimentalmente legata a Federico Bernardeschi dal 2016, anno in cui i due si sono ufficialmente fidanzati. La loro storia ha avuto un piccolo stop nel 2017, salvo poi riprendere pochi mesi dopo con i due che hanno scelto di mettere su famiglia: ad oggi oltre al matrimonio hanno infatti due figlie, Deva e Lena.

I due sono molto legati oggi, tanto che lei ha scelto di lasciare l’Italia per volare in Canada con il marito. La Ciardi è una modella e showgirl, ma la sua carriera da “vip” è iniziata non troppo tempo fa, è infatti solo dal 2010 che il suo nome è entrato a far parte dell’immaginario televisivo italiano.

In quell’anno l’attuale moglie del Campione d’Europa 2021 con la Nazionale prese parte ad una delle edizione del Grande Fratello dedicate ai cosiddetti “Nip”, ovvero personaggi non conosciuti dal grande pubblico. Per lei da lì è stata una vera e propria ascesa in termini professionali e di vita privata, se non fosse per un dramma vissuto proprio prima del matrimonio.

Ciardi e Bernardeschi: il dramma raccontato a Verissimo

Nella puntata di sabato 28 gennaio di Verissimo, noto programma del sabato pomeriggio di Canale 5, l’ex gieffina ed il calciatore hanno raccontato le proprie vite, come vivono a Toronto oggi e i momenti emozionanti del matrimonio. Proprio parlando di questo evento però i due hanno raccontato un dramma vissuto dalla Ciardi proprio poco prima dell’evento.

La moglie di Bernardeschi ha parlato di un persona per lei speciale: il padre. L’ex gieffina ha spiegato come avrebbe voluto che fosse lui ad accompagnarla all’altare in quel giorno speciale, ma un brutto male lo colpì un anno prima del matrimonio e se lo portò via prima che potesse anche solo essere presente.

L’ex esterno della Juventus ha spiegato come il papà della Ciardi per lui è stato come un padre, scoppiando in lacrime come la moglie. Per entrambi un momento molto toccante dunque che sta facendo il giro del web.