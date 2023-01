Zaniolo-Bournemouth: clamoroso! L’ultimo incredibile colpo di scena

Incredibile colpo di scena nella trattativa che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo al Bournemouth in Premier League.

Nicolò Zaniolo è destinato a lasciare la Roma. Il trequartista, in rottura completa con l’allenatore José Mourinho, non vestirà più la maglia giallorossa ed è da capire se andrà via in questa sessione di mercato o se dovrà attendere l’estate.

Il club giallorosso sta cercando di trovare una soluzione, ma dopo che il Milan si è tirato fuori dalla corsa per il giocatore, le possibilità che Zaniolo possa finire in tribuna per il resto della stagione sono alte. Questo perché il trequartista preferirebbe restare in Italia, mentre al momento l’unica offerta concreta ed appetibile per la Roma è quella degli inglesi del Bournemouth.

Il Bournemouth spinge per Zaniolo: il giocatore non è convinto

Sono giorni ed ore di mercato convulse in casa Roma, con i giallorossi che sono al lavoro per risolvere il caso Zaniolo il più presto possibile. La società capitolina è in pressing sul giocatore per fare in modo che accetti l’offerta del Bournemouth, mentre il trequartista vorrebbe restare in Italia e non è convinto di trasferirsi in Premier League. Nel caso in cui Zaniolo rifiutasse in maniera definitiva la destinazione inglese, la Roma ha già fatto sapere che resterà in tribuna fino al termine della stagione, anche se tale soluzione non piace a nessuna delle due parti.

Mettendolo fuori rosa, infatti, la Roma avrebbe un ingaggio sul groppone abbastanza importante e potrebbe incassare molto meno in estate per la sua cessione, mentre Zaniolo resterebbe sei mesi senza giocare, rischiando di restare fuori dai convocati dell’Italia di Mancini. L’unica speranza di Zaniolo per restare in Italia era legata al Milan ma i rossoneri non hanno potuto accontentare le richieste economiche della Roma, con il trequartista che ha visto dunque sfumare le possibilità di volare a Milano. Nessun interesse, invece, da parte della Juventus che, interessata in estate al giocatore, ha ora altri problemi a cui pensare.

La soluzione più conveniente per la Roma e per Zaniolo sarebbe dunque il Bournemouth che, come la società giallorossa, sta cercando di convincere il giocatore. E nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena incredibile in questa trattativa

Rilancio del Bournemouth per Zaniolo: ecco cosa sta accadendo

Nonostante un primo rifiuto, il Bournemouth non ha ancora rinunciato a Zaniolo e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è pronto ad un nuovo rilancio a livello di ingaggio. Secondo il quotidiano romano, il club inglese sarebbe pronto ad offrire al trequartista della Roma un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus netti a stagione e vorrebbe presto incontrare il suo entourage per illustrargli il proprio ambizioso progetto.

Il Bournemouth è in costante contatto con la Roma per cercare di sbloccare la trattativa, anche perché il tempo scorre. Mancano solamente 4 giorni alla fine della sessione invernale e nel caso in cui Zaniolo accettasse l’offerta dei Cherries dovrà poi sbrigare le varie questioni burocratiche per poter ricevere il permesso di lavoro e poter dunque giocare in Premier League. Tutto dipende dunque dal trequartista che, nelle ultime ore, pare abbia preso in considerazione il trasferimento al club allenato da Gary O’Neil.