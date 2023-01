Roma, la notizia poco prima del match col Napoli: tutti col fiato sospeso

Proprio a poche ore dal match contro il Napoli, arriva una notizia che riguarda la Roma: i tifosi sono col fiato sospeso. Ecco di cosa si tratta.

La squadra di José Mourinho è ancora in corsa in tutte le competizioni. Avere una grande rosa a disposizione si potrebbe rivelare fondamentale per il prosieguo della stagione che, tra poco, entrerà nella sua fase clou.

La Roma, inoltre, è ancora alle prese con la spigolosa situazione creatasi intorno all’olandese Rick Karsdorp. Il laterale ha rotto da tempo con Mou ed è dato tra i partenti da diverso tempo. Dopo gli approcci di alcuni club nelle prime settimane, però, la vicenda ha subito una brusca frenata trovandosi, adesso, in una fase di stallo.

Mercato bloccato dalle uscite: Mou spera in almeno un colpo

Per quanto riguarda il mercato in entrata sono stati registrati pochissimi movimenti fino ad ora. L’unica operazione portata a termine dai giallorossi, infatti, è l’ingaggio di Ola Solbakken, arrivato agli inizi di gennaio ma con un accordo definito già da qualche tempo. In questo gennaio i capitolini stanno tentando di sfoltire l’organico partendo dai calciatori ormai ai margini del progetto dello Special One. L’ultimo in ordine cronologico è Nicolò Zaniolo, sedotto e abbandonato da Tottenham e Milan e che la dirigenza spinge verso il Bournemouth.

In uscita anche Shomurodov, secondo TuttoMercatoWeb, vicinissimo all’accordo con lo Spezia. L’uzbeko dovrebbe partire in prestito alla ricerca di minuti e di un ruolo da protagonista. Un’altra cessione attesa è quella di Rick Karsdorp. Per l’olandese la pista Juventus sembra ormai tramontata e negli ultimi giorni sembrare restare in piedi solo l’ipotesi Monza.

Non solo Odriozola: nome nuovo per la fascia giallorossa

In attesa di cedere Karsdorp la Roma inizia a valutare i sostituti. L’ex Feyenoord è di fatto fuori rosa e José Mourinho vuole un uomo in più sulla fascia che possa alternarsi con Celik. In cima alla lista c’è l’ex viola Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid. Lo spagnolo ha ben figurato la scorsa stagione in Serie A con la maglia viola ma la Roma sta incontrando difficoltà nel trovare un accordo con le Merengues. Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe venuto fuori un nome nuovo per la fascia della Roma. Si tratta di Benjamin Henrichs del Red Bull Lipsia.

Henrichs è un esterno destro classe ’97 cresciuto nel Bayer Leverkusen. Il Lipsia lo ha acquistato nel 2021 dal Monaco e in questa stagione ha messo a segno due gol e un assist nelle sue 23 presenze. Il tedesco è monitorato anche dalla Juventus che, però, potrebbe essere frenata dai processi che la vedono protagonista. Nei prossimi giorni potrebbe avvenire l’affondo decisivo con Mou che attende con ansia il suo rinforzo per le corsie.