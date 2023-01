Intreccio Zaniolo: incredibile! Beffa all’ultimo minuto

Quello che è successo nelle ultime ore riguarda da vicino Nicolò Zaniolo: il ragazzo, purtroppo, deve fare i conti anche con questo.

Il fantasista ex Inter ha da pochissimo rotto con tecnico e dirigenza e un suo futuro alla Roma sembra sempre più incerto. Le possibilità di vederlo altrove, però, potrebbero clamorosamente beffare la Roma.

La questione inizia a diventare di difficile gestione e dopo l’auto esclusione di Zaniolo dai convocati per la gara contro lo Spezia, con ogni probabilità, Mourinho deciderà di rinunciare a lui anche nel big match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti.

La Roma prova a liberarsi degli esuberi in rosa: il punto

Conserva ancora qualche speranza di riuscire a piazzare colpi in uscita la Roma di Tiago Pinto. L’uomo mercato dei giallorossi ha dovuto gestire due dei casi più spinosi degli ultimi mesi e, nonostante i vari tentativi, non è ancora riuscito a stringere accordi di massima. L’olandese Rick Karsdorp è separato in casa da novembre ma dal dietrofront della Juventus poco si è mosso.

La recente rottura con Nicolò Zaniolo, inoltre, costringe il dirigente a portare a termine un’importante operazione negli ultimi giorni di questa spenta finestra invernale. Con l’uscita di scena del Tottenham, destinazione gradita a calciatore e club, il futuro di Zaniolo è diventato torbido e anche la Roma cerca di capire come gestire questo caso complicato.

Il matrimonio è distante: Roma ancora beffata

Prima che Conte e Paratici virassero su Danjuma la Roma si sfregava le mani in attesa dell’incasso per la cessione di Zaniolo pronta a fantasticare sui possibili sostituti, con Hakim Ziyech sogno proibito. Il tentativo di approccio del Milan, inoltre, non è stato ritenuto sufficiente dalla dirigenza giallorossa che aveva riacceso le sue speranze con l’inserimento del Bournemouth. La corte delle Cherries, però, non entusiasma Zaniolo che preferirebbe trasferirsi, sì in rossonero ma al Milan. Per non rischiare di rimanere senza rinforzi, dunque, il Bournemouth ha messo a segno un colpo in avanti che allontana ancora una volta l’italiano dalla Premier League. Si tratta di Antoine Semenyo, attaccante classe 2000 prelevato dal Bristol City.

A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso un post sul proprio profilo Twitter. L’arrivo di Semenyo non escluderebbe automaticamente l’eventuale acquisto di Zaniolo ma lascia presagire che le Cherries non si sveneranno per arrivare al fantasista, che inoltre avrebbe deciso di declinare la proposta.