Inter, Brozovic: la notizia mette i brividi ai tifosi

È un momento molto complicato per il regista dell’Inter Marcelo Brozovic: l’ultima notizia agita i tifosi interisti.

Il centrocampista croato è out per infortunio da diverso tempo: la data del suo rientro è un mistero e il futuro è un rebus.

Marcelo Brozovic è al centro di un momento molto delicato. Il numero 77 è una pedina fondamentale per Simone Inzaghi, ma quest’anno è stato a disposizione per meno della metà delle partite giocate dall’Inter fin qui. L’ultima da titolare del centrocampista MVP della scorsa stagione risale al 18 settembre: era Udinese-Inter e i nerazzurri crollarono per 3-1. Da quel giorno ha rimediato due infortuni muscolari che gli hanno impedito di riprendersi velocemente, anche se è riuscito a giocare un Mondiale da protagonista assoluto. Intanto, il suo futuro agita i tifosi interisti.

Brozovic, l’Inter è in apprensione: ecco la notizia che nessuno voleva

L’assenza di Marcelo Brozovic ha pesato eccome sulle spalle di Simone Inzaghi. L’allenatore non ha mai nascosto come il croato sia uno dei giocatori più importanti all’interno della sua idea di gioco e, non a caso, il calo subito durante la passata stagione è coinciso con l’assenza del numero 77 (ora Calhanoglu lo sta sostituendo al meglio). Quest’anno l’Inter sta affrontando diversi problemi a livello di infortuni: anche l’assenza di Lukaku si è fatta sentire e ha costretto Dzeko agli straordinari.

Il problema fisico accusato dal regista durante il Mondiale non sembrava serio, al punto che lo staff era fiducioso di recuperarlo nel giro di due settimane. Tuttavia, il suo rientro sta continuando a slittare e la speranza dell’Inter è quella di averlo a disposizione per il derby del 5 febbraio. I tifosi si interrogano sul suo rientro, ma un’altra notizia ha scosso l’ambiente: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Brozovic non è incedibile e la Juve sarebbe interessata.

Secondo il quotidiano sportivo, l’Inter starebbe valutando di cedere il giocatore al termine della stagione. Alla base della scelta ci sarebbe una motivazione economica: il croato guadagna €6.5 milioni annui (rinnovo firmato meno di un anno fa) e il suo valore si aggira intorno ai €30 milioni. Un suo addio farebbe respirare le ansimanti casse nerazzurre, ma renderebbe inevitabilmente infelici i tifosi, soprattutto se la destinazione fosse la Juventus.

Oltre ai bianconeri, però, ci sarebbero interessamenti anche dall’estero con Chelsea, Barcellona e Real Madrid alla finestra. Se i nerazzurri dovessero optare per una cessione, la speranza sarebbe quella di un’asta internazionale che farebbe lievitare il costo del cartellino. Ad ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma sarà uno scenario da seguire con attenzione.

Intanto Inzaghi punta su Calhanoglu: il turco è sempre più centrale

Come anticipato, l’anno scorso l’Inter ha vissuto un grande calo quando Brozovic è stato indisponibile. Inzaghi, per sostituirlo davanti alla difesa, ha provato diverse opzioni: Barella (sconfitta con il Sassuolo), Vecino (pareggio con il Torino) e, infine, Calhanoglu (pareggio con la Fiorentina). Il turco è sembrato subito il più adatto a ricoprire il ruolo da regista ed è stato riproposto anche quest’anno con ottimi risultati.

L’ex Milan ha offerto garanzie sia dal punto di qualitativo che carismatico: ricoprendo questo ruolo, infatti, si applica molto anche in fase difensiva recuperando diversi palloni. Inzaghi non rinuncia mai a lui e forse anche per questo Brozovic non sarebbe più insostituibile. Inoltre, l’anno in corso sta fungendo da apprendistato per Asllani, che nella prossima stagione potrebbe avere più spazio.