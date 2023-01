Arianna Mihajlovic non ne può più e sbotta: durissimo sfogo

Arianna Mihajlovic questa volta si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, ecco le parole della moglie del famosissimo calciatore

Arianna Mihajlovic è la moglie della defunta stella della nostra Serie A Sinisa Mihajlovic. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi, ma anche di tutto il mondo del calcio. Tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia dai tanti personaggi che hanno avuto l’onore di conoscere un uomo vero come lo era lui.

Nel nostro campionato si è distinto con le maglie di Sampdoria Lazio e Inter, riuscendo a conquistare tantissimi trofei e record personali. Specialista nei calci piazzati, Sinisa detiene il record in Serie A di ben 28 realizzazioni, condiviso con un’altra icona come Andrea Pirlo, ma con molte partite in meno disputate.

È detentore anche di un altro particolare record come unico calciatore ad aver realizzato ben 3 gol durante la partita Lazio-Sampdoria del 1998 finita con il risultato di 5-2. La notizia della sua morte ha portato ad alcuni episodi che non sono piaciuti alla famiglia, che in un primo momento ha preferito rimanere in silenzio.

Tuttavia è arrivata purtroppo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e la stessa figlia Arianna ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole.

Arianna Mihajlovic si sfoga così: lanciate accuse gravissime

La terribile dipartita di un personaggio del suo calibro non poteva che essere di portata mondiale. Tutti si sono sentiti in dovere di omaggiare il grande campione, e prima ancora uomo che era Mihajlovic.

Ci sono stati però alcuni episodi che hanno lasciato il segno, tanto da far innervosire in prima persona la stessa moglie del calciatore che con un post apparso sul suo profilo Instagram si è resa protagonista di un duro sfogo, ecco le sue parole:

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia ….parlano , rilasciano dichiarazioni , interviste sui giornali , senza sapere come sono andate esattamente le cose ! Esigo silenzio e rispetto . Grazie.”

Non ha specificato a chi fossero rivolte queste parole, tuttavia il messaggio deve essere arrivato chiarissimi ai diretti interessati, colpevoli di aver parlato, come capita purtroppo troppo spesso, di una persona senza conoscerla davvero pur di avere notorietà.

Sotto questo post sono apparsi tantissimi messaggi di sostegno e di vicinanza, ennesimo simbolo di ciò che ha rappresentato il padre per moltissimi tifosi italiani. La speranza è che Arianna possa ritrovare serenità e che nessuno possa più infastidirla con parole e dichiarazioni di ogni tipo.