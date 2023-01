Juventus, l’annuncio di Allegri spiazza tutti: tifosi ancora increduli

Annuncio a sorpresa di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Juventus e Monza: i tifosi sono ancora increduli.

Per la Juventus oggi inizia un girone di ritorno molto importante. I bianconeri sono crollati al decimo posto dopo la pesante penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello per il caso plusvalenze ed hanno ora un disperato bisogno di vittorie.

All’Allianz Stadium si presenta un Monza che in Coppa Italia, nella partita andata in scena solo una settimana fa, aveva messo in difficoltà la Juventus circa una settimana fa, con la gara decisa solo da una perla di Chiesa. I bianconeri, però, non possono permettersi passi falsi dopo la penalizzazione in classifica ed Allegri in conferenza stampa ha fatto capire che domani servono i 3 punti. Il tecnico toscano ne ha approfittato anche per parlare di mercato, dando una notizia importante.

Allegri annuncia l’addio di McKennie: l’americano fuori dai convocati

Il pareggio contro l’Atalanta sarebbe stato accolto sicuramente in maniera più positiva se non ci fosse stata una pesante penalizzazione di mezzo, ma per la Juventus ora qualsiasi altro risultato che non sia la vittoria è una sconfitta. I bianconeri devono compiere una vera impresa per tornare in zona Champions ed ha bisogno di vincere quasi tutte le partite in questo girone di ritorno, a meno che il Collegio di Garanzia del CONI non annulli la sentenza della Corte d’Appello e restituisca i 15 punti tolti. Nell’attesa di conoscere queste decisioni, Massimiliano Allegri sa che l’unico modo per tenere alto il morale è vincere ed ha caricato la squadra in conferenza stampa.

Il tecnico toscano ha dichiarato come la squadra debba continuare a lavorare sul campo cosciente di aver conquistato 38 punti nel girone d’andata per non perdere le certezze. Allegri ha sottolineato come il Monza non è più quello delle prime giornate e che la partita non sarà semplice, ma ha sottolineato anche come i 3 punti sono fondamentali e che la difesa deve tornare ad essere una certezza dopo aver subito 8 gol in 2 partite.. Il tecnico toscano ne ha poi approfittato per parlare di mercato, annunciando l’addio di McKennie (andrà al Leeds ndr.) e rivelando che non arriverà un sostituto.

L’americano, quindi, non sarà convocato per la sfida di domani dove mancheranno anche Chiesa e Cuadrado per dei leggeri affaticamenti come dichiarato da Allegri. Il tecnico toscano ha poi fatto un annuncio a sorpresa, lasciando tutti i tifosi bianconeri increduli.

Allegri si espone sul suo rinnovo: i tifosi non credono alle loro orecchie

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, la Juventus avrebbe deciso di rinnovare il contratto di Massimiliano Allegri fino al 2027. Inoltre, il tecnico toscano assumerebbe una posizione da manager all’inglese, prendendo il controllo dell’intera area sportiva ed avendo più potere decisionale sul mercato. Ed in conferenza stampa, ad Allegri è stato proprio chiesto se non abbia già parlato di questo con John Elkann, con il tecnico bianconero si è voluto esporre sull’argomento.

L’allenatore toscano ha confermato di aver incontrato e parlato con il proprietario della Juventus, ma che non ha parlato di rinnovo. Allegri ha rivelato che si è parlato solamente della squadra e del campionato che sono le cose più importanti al momento. Un annuncio che lascia senza parole i tifosi bianconeri che iniziano a pensare che il prossimo anno, al di là di come finirà questa stagione, sarà ancora Allegri l’allenatore della loro squadra.