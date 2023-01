Roma, lo striscione contro Zaniolo: gesto ‘shock’ dei tifosi

Il gesto contro Zaniolo della tifoseria giallorossa lascia tutti di stucco. Cos’è successo? Purtroppo, le cose si mettono male.

Sembrava potesse essere una lunga, bella ed appassionante storia d’amore quella tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il ragazzo era entrato a far parte della squadra pieno di buoni propositi ed anche la tifoseria aveva cominciato ad ammirarlo per le qualità tecniche che, tutt’oggi, restano indiscusse.

Quello che, invece, fa discutere è il comportamento assunto dal ragazzo negli ultimi giorni. Anzi, stando a quanto viene riportato, da circa un mese. Mourinho ha chiaramente detto che Zaniolo “dice di voler andar via” e che non vuole più rimanere in maglia giallorossa. Il motivo? Non l’abbiamo ancora capito. Non sappiamo cosa sia successo al calciatore e perché da un momento all’altro abbia deciso di voler ‘cambiare aria’ o forse, più semplicemente, che l’aria della capitale non gli piace più.

Zaniolo: il gesto dei tifosi della Roma dopo le ultime voci

La tifoseria della Roma è molto attaccata ai colori della società. Sappiamo bene quanto sia importante il calcio e la Roma per i tifosi. Le ultime vicende che hanno visto protagonista Nicolò Zaniolo hanno destato scalpore, ma non solo: hanno creato anche un certo malcontento tra i supporters giallorossi. Conoscendo l’ambiente giallorosso, forse, anche lo stesso Zaniolo avrà messo in preventivo un gesto da parte dei tifosi dopo il suo comportamento ‘discutibile’. Il tweet appena arrivato da laroma24.it raffigura l’immagine di uno striscione appeso nei pressi del Colosseo. La frase è indirizzata a Zaniolo:

Certo, Zaniolo ha forse esagerato con il suo atteggiamento, ma va sottolineato che porgere offese del genere ad un ragazzo non è sicuramente una buona ‘risposta’. Come si sentirà, adesso, Nicolò Zaniolo? Cosa avrà intenzione di fare?

Quale sarà il futuro del calciatore?

Beh, chi può dirlo? Al momento, su Zaniolo ed il suo futuro in ambito professionale pende un enorme punto interrogativo. Mourinho ha pronunciato, più volte e volutamente, la parola ‘purtroppo’ in conferenza stampa. Per cui, l’allenatore è chiaramente deluso dal calciatore. Le ultime voci di mercato hanno parlato di un interessamento del Bournemouth, che però non destava interesse nel calciatore.

Anche il Milan rimane alla finestra. Un po’ tutti i club stanno aspettando l’evolversi della situazione per poter sferrare (forse) l’attacco al momento giusto. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la società giallorossa (la proprietà) è letteralmente ‘furiosa’ per il no rifilato da Zaniolo al Bournemouth. Si respira aria pesante a Roma e tutto ciò proprio alla vigilia di un importante match come quello col Napoli.