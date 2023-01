Morata, la moglie ha trovato il messaggio su un foglio: tutti senza parole

L’ultima settimana è stata abbastanza movimentata per Alvaro Morata e Alice Campello: ecco cosa è successo.

Tanto, tanto spavento, ma alla fine tutto è andato per il meglio con la soddisfazione del calciatore che gli ha dedicato una rete in un match della Liga. Ne ha passate di cotte e di crude nell’ultima settimana ma alla fine può tirare un sospiro di sollievo.

Alice Campello, imprenditrice di Veneza e moglie dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, ha ringraziato i numerosi fans che si sono stretti attorno a lei durante queste giornate molto complicate, passate tra una visita medica e l’altra per accertare le sue condizioni fisiche.

Alice Campello: migliorano le sue condizioni di salute

L’influencer mestrina ha confermato ora di sentirsi meglio dopo essere stata in terapia instensiva in seguito a una serie di complicazioni dovute al parto cesareo. Per fortuna la piccola Bella sta bene così come la sua giovane maglia 27enne che ha avuto anche la forza di stare accanto a suo marito mentre giocava nel derby di Matrid tra il “suo” Atletico e il Real Madrid. Il risultato è stato favorevole ai Blancos, ma alla fine Morata ha potuto sorridere lo stesso vedendo sua moglie in tribuna.

Sui social Alice ha dimostrato di essersi ripresa alla grande. Ormai il brutto ricordo della terapia intensiva e dei camici bianchi dell’ospedale è definitivamente passato: la piccola Bella, la prima femminuccia di casa Morata, è già una parte integrante di tutta la famiglia.

Il centravanti ex Real Madrid e Juventus, vista la preoccupazione, gli ha persino dedicato un tatuaggio con la scritta “Lezione di vita”.

Alice Campello, il toccante messaggio della madre

Tutta la famiglia Campello ha vissuto ore drammatiche dopo che ha dovuto constatare che a seguito dell’intervento Alice ha sofferto più del dovuto, tanto da avere diversi problemi fisici dovuti al trauma vissuto. Ma si tratta di una situazione fisiologica assolutamente normale.

Ciò che ha colpito nelle ultime ore è stato tuttavia l’amore della mamma di Alice, Maria Libralesso, che ha dedicato alla figlia un bellissimo messaggio mentre probabilmente era in terapa intensiva. Da queste semplici parole traspare tutto l’amore della madre nei confronti della giovane, che come detto ha vissuto le ore più drammatiche della sua vita dopo aver partorito la sua prima figlia.

“Mi spezza il cuore lasciarti. Ti amo follemente. Mamma“, recita il messaggio toccante pibblicato di recente su Instagram.