Roma, Zaniolo: la clamorosa decisione sul suo futuro

Una decisione che tutti aspettavano di sapere da tempo e finalmente adesso c’è la svolta. Il futuro di Zaniolo…

Il talento in uscita dalla Roma sta vivendo una delle fasi più delicate della sua seppur breve carriera, i dubbi sul futuro e le critiche sono oramai una costante per l’azzurro ed ora si aggiunge anche un altro duro colpo: il messaggio è chiaro e preciso.

Uno dei tanti temi che si prepara ad accentrare le attenzioni di questi ultimi giorni di mercato è il caso Nicolò Zaniolo. Il talento italiano è in aperta rottura con la Roma, ma sul suo domani calciastico continuano ad aleggiare dubbi, tra offerte e dietrofront resta difficile capire dove l’ex Inter sarà a fine gennaio e le critiche per lui continuano ad aumentare.

Zaniolo, dietrfront Milan e Bounremouth rifiutato: il futuro resta criptico

L’assenza nella sfida della Roma contro lo Spezia richiesta dallo stesso Zaniolo ha aperto ufficialmente il caso attorno al numero 22 in casa giallorossa. Sin dalla scorsa estate il discorso rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, ha portato a diverse ipotesi d’addio per l’ex primavera Inter, ma la sua permanenza per questa stagione aveva aperto uno spiragio per il prolungamento.

L’andamento altalenante a livello tecnico e caratteriale avuto da Zaniolo non ha però convinto a pieno la dirigenza della Roma ed è stato quindi inevitabile arrivare all’attuale rottura. I capitolini necessitano, su pressioni della Uefa, di mettere a segno dei colpi in uscita importanti e la cessione del numero 22 diventa quindi cruciale.

Le richieste fatte dai giallorossi sono chiare e difficilmente sindacabili, proprio per le necessità elencati sopra, ma fino a questo momento l’unica squadra ad essersi avvicinata è il Bournemouth terzultimo in Premier League, un’offerta che, come riportato dal Corriere dello Sport, è stata però rifiutata.

Il rischio di dover rimanere a Roma è quindi alto per Zaniolo, soprattutto dopo il dietrofront fatto dal Milan, la cui offerta era inferiore rispetto a quella degli inglesi, ma per l’attaccante i duri colpi non finiscono qui, arriva per lui un messaggio chiaro e preciso da un ex giallorosso: Zibi Boniek.

Boniek irremovibile su Zaniolo: il messaggio è molto duro

Zbigniew Boniek è stato una vera e propria star della Serie A soprattutto con le maglie di Juventus e Roma. Il polacco ha giocato nella Capitale per 3 anni collezionando 76 presenze e 17 gol oltre che a una Coppa Italia rimanendo nei cuori di tutti i tifosi, proprio lui ha voluto dare una sua opinione sul caso Zaniolo e lo ha fatto con parole molto decise.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il vicepresidente della Uefa si è esposto sull’argomento parlando in questi termini del talento italiano: “Deve migliorare nell’atteggiamento, nel modo di pensare, anche nel modo di fare”. Un problema caratteriale dunque, ma che Boniek ritiene possa essere risolto e perchè no proprio a Roma, dove Mourinho ha affermato di essere pronto a lavorare con lui dal primo febbraio, starà inevitabilmente a Zaniolo decidere quel che sarà il suo futuro in giallorosso.

Mourinho parla di Zaniolo e del suo futuro

L’allenatore della Roma ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dell’incontro col Napoli e non poteva non soffermarsi sulla situazione-Zaniolo: “Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo”. Poi, la frase che fa capire proprio tutto: “E’ un mese che il calciatore dice di voler andare. Quando si creano situazioni simili all’interno dello spogliatoio, non è facile gestirle. Mourinho deve pensare al bene della squadra e della società, non può fermarsi più di tanto a ‘comprendere’ le motivazioni per le quali un calciatore ha deciso – a campionato in corso, tra l’altro – di lasciare il club.

Per cui, possiamo dire che se c’è una cosa certa è che il futuro di Zaniolo non è in giallorosso. Mourinho ha detto chiaramente che il ragazzo dice da un mese di voler lasciare la Roma. Ancora un grosso interrogativo, però, su quali colori vestirà nei prossimi giorni, mesi, anni. Al momento non ci sono offerte concrete. Anche la pista Bournemouth sembra ormai abbandonata. Il calciatore ed il suo agente sapranno come muoversi in tal senso ed uscire da questa brutta situazione?