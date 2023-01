Ilary Blasi look stravolto: difficile riconoscerla così | Foto shock

Ilary Blasi ha sconvolto i fan mostrandosi con un look totalmente stravolto, difficile davvero riconoscerla così come la vediamo.

Ilary Blasi è uno dei volti più famosi della tv italiana. Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina, attraverso vari spot pubblicitari, fino al suo esordio ufficiale nei panni di “letterina” e la successiva conquista del ruolo di conduttrice.

Diventa famosa tra gli appassionati di cronache rosa grazie alla sua relazione con il calciatore Francesco Totti, con il quale poi arriva anche al matrimonio. Iconica fu l’esultanza dello storico capitano giallorossa quando al suo gol del 5-1 nel derby con la Lazio quando alzò la maglia mostrando una dedica speciale con la scritta “6 unica” ufficializzando la loro storia d’amore.

Oggi purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire. La loro storia è purtroppo naufragata nel peggiore dei modi, ed i rapporti tra i due non sono dei migliori, soprattutto a causa del famoso episodio dei Rolex.

La showgirl adesso però sta cercando di lasciarsi tutto alle spalle, prima grazie ad un nuovo amore ed oggi attraverso un cambio radicale del suo look che ha lasciato i fan senza parole.

Ilary Blasi irriconoscibile: look completamente stravolto

Dopo la fine di una storia d’amore importante molte donne per lasciarsi il passato alle spalle cercano un cambiamento netto. C’è chi cambia acconciatura, chi semplicemente cambia il colore, o chi cerca di dare una svolta vera alla sua vita.

La Blasi all’inizio forse non l’ha presa nel migliore dei modi, ma adesso sembra essere più vicina che mai a ritrovare la serenità. Non molto tempo fa infatti fu paparazzata insieme alla sua nuova fiamma, un misterioso uomo nordico che si è poi scoperto essere l’imprenditore Bastian Muller.

Di recente la conduttrice però ha di nuovo sconvolto i fan, attraverso uno scatto condiviso sui suoi profili social. Nella foto appare con un look completamente stravolto, probabilmente nei camerini prima di un’apparizione televisiva.

Di lei colpiscono come sempre i bellissimi occhi azzurri e quello sguardo magnetico che ha conquistato milioni di italiani ma non solo. Ad attirare l’attenzione è anche la particolare acconciatura da lei scelta, che ne risalta i bellissimi tratti del viso. I fan sono rimasti estasiati nel vederla con questo look, anche se non si sono risparmiati i classici commenti sulla chirurgia dei soliti haters che non sdegnano mai di lanciare le loro cattiverie verso i personaggi pubblici come lei.