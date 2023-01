“Zaniolo al Napoli per il post Lozano?”: cosa spunta fuori, le dichiarazioni shock

Cosa è appena emerso dalle ultime dichiarazioni: “Zaniolo ideale per il post Lozano?”. Cerchiamo di capirne di più…

Poche ore separano la partita tra Napoli e Roma. Uno scontro sempre affascinante tra due squadre in forma che arrivano a questa sfida per confermarsi come tali: gli azzurri sono sempre più primi in classifica, mentre i giallorossi lottano per un posto in Champions League.

Nel frattempo tiene banco la questione Zaniolo, ribadita in conferenza stampa da José Mourinho: il classe 99′ è ormai in rotta con il club e per questo spinge per lasciare la Capitale dopo aver deluso ampiamente durante i suoi anni romanisti. Quale sarà il suo futuro?

Zaniolo, futuro sempre più oscuro

In conferenza stampa Josè Mourinho non è stato delicato nei confronti di colui che gli ha permesso di alzare a Tirana la Conference League: Nicolò Zaniolo. Dalle parole dell’allenatore portoghese traspare un rapporto ormai spezzato tanto che lo stesso Zaniolo chiederebbe almeno da un mese di lasciare Roma. Non si sente più parte del progetto e in campo non ha fatto che confermarlo con prestazioni deludenti.

Il suo futuro è al centro delle ultime ore di calciomercato. Dove andrà a giocare? Sembra che la società sia disposta a tenerlo in casa fino al prossimo mercato di giugno, ma non sono esclusi nuovi tentativi da parte di alcuni club inglesi con evidenti disponibilità economiche. Zaniolo non disdegna di provare un’esperienza in Premier, ma è anche vero che rifiutando l’offerto monstre del Bournemouth (cinque milioni all’anno) dimostra che vuole puntare più in alto.

Sul talento del calciatore scuola Inter si è sempre ampiamento discusso. Ora anche un ex dirigente di Catania, Palermo e Messina dice la sua sulla questione.

Zaniolo, Lo Monaco è sicuro: “È come Balotelli”

Pietro Lo Monaco è abituato a parlare senza filtri e parlando del caso Zaniolo punta esclusivamente il dito contro la sua scarsa voglia di crescere come uomo prima che calciatore. In una intervista a Radio Punto Nuovo, il dirigente di Torre Annunziata punta il dito contro il ragazzo definendolo “uno interessato all’estetica che alla concretezza“. Un bambino viziato, per intenderci.

Alla domanda su un possibile interessamento del Napoli per Zaniolo, Lo Monaco non ha dubbi circa l’infondatezza di queste voci: “Zaniolo ideale per il post Lozano? Assolutamente no, è un viziato, stiamo vedendo un caso simile a quello di Balotelli”. Insomma, per il dirigente il Napoli non deve puntare su profili simili a Zaniolo, ma deve provare a cercare ragazzi più umili e vogliosi di dimostrare il loro valore.