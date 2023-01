Kim Kardashian con la maglia della Roma, ma perché? Il vero motivo

La nota influencer Kim Kardashian è stata paparazzata mentre indossava la maglia della Roma: svelato il perché della scelta.

Nella giornata di ieri i tifosi della Roma sono letteralmente andati in delirio quando il club giallorosso ha postato via social una foto di Kim Kardashian mentre indossava la maglia del club capitolino di 25 anni fa.

La nota influencer è stata infatti pizzicata dai paparazzi a Los Angeles in compagnia del cestista Tristan Thompson, con i due che stavano andando ad assistere ad un match di basket. Kim Kardashian indossava la maglia della Roma 1996-1997, allenata da Zdenek Zeman e la foto ha subito entusiasmato tutti i tifosi giallorossi. Il fatto che la nota influencer indossasse la maglia giallorossa, però, non deve stupire.

Kim Kardashian e la maglia della Roma: ecco perché non deve sorprendere

Negli ultimi anni, il mondo della moda si è avvicinato moltissimo a quello del calcio e non sorprende che molti marchi abbiano stretto degli accordo di partnership con alcuni club che, in cambio, guadagnando ulteriore popolarità nel mondo. Così è anche in Italia dove, ad esempio, il Milan ha le sue divise firmate dalla Off White, il Napoli ha optato per Armani, mentre la Roma ha puntato su Fendi. I due mondi, ormai, collaborano in maniera stretta ed anche gli influencer come Kim Kardashian cercano di approfittarne, con quest’ultimi che stanno lanciando tendenze che celebrano il connubio tra la moda ed il calcio.

Proprio Kim Kardashian, infatti, ad inizio anno era stata già paparazzata a New York mentre portava in vita la maglia di un’altra squadra di calcio, ovvero il Paris Saint-Germain. Tale maglia non era recente, ma era del duemila ed era la stessa che indossava Ronaldinho ai tempi della sua esperienza in terra francese. Stavolta, invece, l’influencer ha voluto puntare sull’Italia indossando la maglia della Roma, facendo un bel regalo ai tifosi giallorossi che hanno scritto migliaia di commenti sotto i post pubblicati dal club sia via Twitter che via Instagram.

Ma per quale motivo Kim Kardashian ha deciso di optare per la Roma? A rivelarlo è stato Fanpage.it che ha spiegato in maniera dettagliata il tutto.

Kim Kardashian con la maglia della Roma: svelato il vero motivo

Quando hanno visto Kim Kardashian con la maglia della loro squadra, i tifosi della Roma sono letteralmente impazzisti di gioia. Ma per quale motivo la nota influencer ha indossato la maglia giallorossa? Il motivo è stato svelato da Fanpage.it che ha spiegato come l’obiettivo di Kim Kardashian fosse quello di far capire che oggi il mondo dello sport e della moda sono un connubio vincente insieme e non sono più distanti tra loro.

La nota influencer ha capito come l’abbigliamento streetwear stia assumendo una posizione di predominanza, spopolando soprattutto tra le celebrità e tra i giovani. Ecco svelato dunque il motivo per il quale Kim Kardashian indossava una maglia della Roma di circa 25 anni fa, anche se ai tifosi giallorossi forse poco interessa tutto ciò, dato che per loro è stato un vanto grandissimo vedere una star del genere indossare la maglia del loro club del cuore.