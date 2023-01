Gattuso, episodio sconcertante: è successo davanti a tutti

Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli ed ora alla guida del Valencia, ormai non si parla d’altro. Ma cos’è successo di preciso?

La stagione non sta andando nel migliore dei modi per il Valencia e dalle parti di Mestalla qualcuno sta iniziando ad avere dei dubbi su Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli era stato scelto per far rinascere i Che, ma la situazione gli sta sfuggendo di mano.

Da qualche anno, il Valencia non riesce più a disputare una competizione europea ed anche quest’anno la qualificazione è una chimera. Inizialmente, la squadra di Gattuso era partita anche bene, ma ai primi problemi si è sciolta come neve al sole ed i tifosi sono preoccupati per la piega che sta prendendo la stagione che potrebbe diventare drammatica.

Il Valencia sprofonda: i tifosi temono la retrocessione

Ad inizio stagione, il Valencia era partito con ben altre ambizioni, con i Che che avrebbero dovuto lottare per le posizioni di alta classifica. Invece, dopo diciassette partite, la squadra allenata da Gennaro Gattuso si ritrova con 20 punti e con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I tifosi sono preoccupati per l’involuzione avuta dalla squadra sotto il piano dei risultati e del gioco ed il loro incubo è che la stagione possa terminare con una retrocessione se non ci sarà un cambio di rotta immediato. Lo sa bene anche Gattuso che, dopo l’eliminazione in Copa del Rey per mano dell’Athletic Club, affermò che si fosse toccato il fondo.

Dichiarazioni che hanno preoccupato ancora di più i tifosi che iniziano ad avere dei dubbi sull’attuale allenatore e qualcuno sarebbe anche propenso per un cambio di guida tecnica. La dirigenza del Valencia, tuttavia, non ha preso in considerazione l’esonero di Gattuso che però dovrà portare dei risultati importanti nelle prossime partite se vorrà restare alla guida del club. Le prossime gare non saranno semplici per il Valencia che dovrà affrontare Real Madrid, Barcellona e Real Sociedad, con i Che che saranno dunque chiamati a compiere delle vere e proprie imprese per uscire con dei risultati positivi.

L’umore, però, non è dei migliori per preparare partite di questo genere in casa Valencia ed anche Gattuso sembra particolarmente agitato. In conferenza stampa alla viglia della delicata sfida contro il Valladolid, infatti, il tecnico ha avuto un dibattito molto acceso con un giornalista, con il suo sfogo che è stato davvero molto duro.

Scontro tra Gattuso ed un giornalista: il suo sfogo diventa virale

La sfida contro il Valladolid è di fondamentale importanza per un Valencia che sta scivolando sempre più giù in classifica. L’eliminazione in Copa del Rey, soprattutto per come è arrivata, brucia tantissimo ai Che e a Gennaro Gattuso, con il tecnico ex Napoli che è apparso subito molto nervoso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pucela. A Gattuso è stato proprio chiesto perché avesse una faccia così scura, con l’allenatore calabrese che ha risposto in maniera molto dura al giornalista.

L’ex allenatore del Napoli ha prima domandato al giornalista se avesse mai giocato a calcio e, dopo la risposta negativa, è esploso in uno sfogo divenuto subito virale. Gattuso ha dichiarato come non può andare in conferenza stampa felice e contento dopo la prestazione contro l’Athletic Club che gli ha lasciato molti dubbi. Il tecnico calabrese ha poi rivelato perché avesse il volto così scuro e lo ha fatto con parole durissime: “Mi chiedi perché sono “scuro in volto”? Ho una faccia di m***a perché ho perso 3-1 un quarto di finale!” ha esclamato furibondo.

Poche parole, ma davvero molto pesanti che fanno capire quale sia l’aria che tira in casa Valencia, con la squadra chiamata ad una reazione in un match delicatissimo contro la penultima in classifica.