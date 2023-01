Napoli, Giuntoli inarrestabile: colpo ‘super’, i tifosi esultano

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è davvero inarrestabile sul mercato e sta preparando un colpo “super” che fa esultare i tifosi.

Mentre in Inghilterra si stanno spendendo cifre folli, la sessione invernale di calciomercato in Italia è decisamente più contenuta e solo alcuni club stanno effettuando delle operazioni per puntellare meglio le proprie rose.

Ha poco da puntellare il Napoli che si trova al primo posto in classifica e a +12 sul Milan secondo, con Spalletti che vanta già una rosa giovane, ma di grande livello. Nonostante tutto, il ds Giuntoli si è messo al lavoro non solo sul presente, ma anche per quanto riguarda il futuro, con gli azzurri che vogliono anticipare i tempi e mettere già le basi per la prossima stagione.

Napoli tra presente e futuro: la strategia azzurra

In questa sessione invernale di mercato, il Napoli ha preferito non andare a toccare gli equilibri della propria rosa con colpi importanti, ma ha deciso di dare a Spalletti una panchina più lunga per poter gestire al meglio i prossimi mesi, quando gli azzurri torneranno a giocare la Champions League. il ds Giuntoli ha pensato più a rinfoltire il reparto difensivo, con l’arrivo di un difensore esperto come Bereszynski per far rifiatare Di Lorenzo e con l’acquisto di Pierluigi Gollini dalla Fiorentina, mentre l’unico ad andare via è stato Salvatore Sirigu, entrato nello scambio con il club toscano per permettere all’ex Atalanta di sbarcare all’ombra del Vesuvio.

Con questi due acquisti, il Napoli ha di fatto chiuso la propria sessione invernale di mercato, con la società convinta di avere la rosa adatta per arrivare fino al termine della stagione senza problemi. Ma De Laurentiis non è uno sprovveduto ed assieme a Giuntoli, oltre che per il presente, è già al lavoro su quello che sarà il futuro del Napoli, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare a fine stagione e che, di conseguenza, hanno bisogno di essere sostituiti in maniera degna.

Sono già tanti i nomi sul taccuino del ds azzurro che è pronto a far sognare i tifosi con altri colpi di mercato. Il Napoli sta continuando a monitorare Azzedine Ounahi per la prossima stagione, con l’Angers che però chiede ancora troppo per il centrocampista, mentre il nome nuovo è quello dell’ex Torino Brekalo. In Italia, invece, Giuntoli ha messo gli occhi su due profili interessanti ed i tifosi sognano un clamoroso doppio colpo.

Giuntoli studia il doppio colpo: i tifosi sono al settimo cielo

Dopo aver fatto un mercato sontuoso la scorsa estate, Cristiano Giuntoli ha intenzione di ripetersi nella prossima sessione estiva. Il ds azzurro è già al lavoro per un doppio colpo importante per rendere ancora più competitivo il Napoli ed i tifosi sono al settimo cielo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, gli azzurri sarebbero sulle tracce del portiere Guglielmo Vicario e del trequartista Tommaso Baldanzi, entrambi dell’Empoli.

Come raccontato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Vicario è il principale obiettivo del Napoli per la porta, con il giocatore che era già stato sondato dagli azzurri la scorsa estate e nella prossima stagione potrebbe essere lui a prendere il posto di Meret. Nell’operazione potrebbe entrare anche Baldanzi, profilo molto gradito agli azzurri che lo hanno già comunicato all’Empoli con il quale il rapporto è ottimo.

Pedullà ha spiegato come al momento non ci sia ancora una trattativa, ma pare proprio che l’asse di mercato tra Empoli e Napoli sia destinata a riscaldarsi ancora una volta, con gli azzurri che sperano di poter mettere a segno questo grande doppio colpo.