Napoli-Roma, la scelta netta di Spalletti spiazza i tifosi azzurri

Per la gara del suo Napoli contro la Roma di Mourinho, Luciano Spalletti ha compiuto davvero una scelta importante.

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Napoli ha letteralmente preso il largo. Gli azzurri, infatti, hanno adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

Questo super vantaggio rispetto alle inseguitrici è figlio sia della vittoria del Napoli nel derby di sabato scorso vinto contro la Salernitana di Davide Nicola che delle sconfitte dell’Inter di Simone Inzaghi e del Milan, rispettivamente, contro l’Empoli e la Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri. Tuttavia, il team partenopeo non può concedersi il lusso di rilassarsi, anche perché domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho,

La sfida contro i giallorossi, la prima del girone di ritorno, sarà un durissimo ostacolo da superare per gli uomini di Luciano Spalletti. La difesa della Roma, infatti, è tra le migliori del nostro campionato. Lo stesso José Mourinho, nel post gara della sfida di Spezia, ha ammesso che il proprio reparto difensivo, soprattutto in trasferta, è uno dei punti di forza della sua squadra. Proprio per scardinare il team capitolino, Luciano Spalletti ha in mente una mossa a sorpresa che ha spiazzato i tifosi partenopei.

Napoli-Roma, Spalletti a destra schiererà Elman: in panchina sia Politano che Lozano

Secondo quanto riportato nl ‘Corriere dello Sport’, infatti, con il ritorno di Kvaratskhelia dal primo minuto, il tecnico toscano ha in mente di schierare a destra nel tridente d’attacco né Politano né Lozano, ma Elmas. Questa è una scelta sicuramente a sorpresa, visto che la corsia destra partenopea è stata sempre contraddistinta dalla staffetta tra l’ex Sassuolo ed Inter ed il messicano.

Elmas, dopo anche un po’ polemiche per qualche panchina di troppo nella prima parte di stagione, è diventato di fatto uno dei pretoriani più fidati di Luciano Spalletti. Il macedone, infatti, si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa dal tecnico toscano. L’ex Fenerbahce è stato decisivo anche nella gara contro la Salernitana, visto che una sua conclusione terminata sul palo è stata poi ribadita in gol con un tap-in da Victor Osimhen. Proprio quest’ultimo, ovviamente, guiderà l’attacco partenopeo per la sfida contro la Roma di José Mourinho.

Napoli, Spalletti ha unico dubbio per il match contro la Roma: Mario Rui o Mathias Olivera?

Il resto della formazione è pressoché fatta, considerando che Luciano Spalletti ha un solo dubbio per domenica. L’allenatore partenopeo, infatti, ancora non ha scelto su chi scenderà in campo a sinistra tra Mario Rui e Mathias Olivera. Per gli altri ruoli, invece, sembra essere già tutto fatto: con Meret in porta, Rrahmani e Kim la coppia centrale ( con Di Lorenzo a destra). Mentre a centrocampo ci saranno il trio tipo: Anguissa, Lobotka e Zielinski.