Il Real Madrid l’ha messo nel mirino: la Serie A perde il ‘gioiellino’

Dall’estero si continua a monitorare con molto interesse l’evoluzione dei calciatori che militano in Serie A. Un giovane talento del campionato italiano, infatti, avrebbe attirato l’interesse del Real Madrid.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti è da sempre attenta ai talenti in giro per il mondo. Adesso, le prestazioni del giovane calciatore hanno attirato l’interesse delle Merengues che di qui a breve potrebbero tentare l’assalto.

La trattativa si preannuncia alquanto difficile con l’attuale club che non vorrebbe ancora cedere un calciatore dagli ampi margini di crescita. Una chiamata dei Blancos rimane, però, molto difficile da rifiutare e per questo il futuro del calciatore resta incerto e dalla Spagna rilanciano con forza la trattativa.

La nuova strategia del Real Madrid: arrivar prima sui giovani

Dopo l’era dei Galacticos e gli acquisti faraonici del dopo Cristiano Ronaldo, in casa Real Madrid la politica riguardante gli investimenti sul mercato sembra essere cambiata. All’acquisto di calciatori costosi ed affermati, come avvenuto nei casi di Gareth Bale ed Eden Hazard, la Casablanca adesso propende ad acquistare i migliori talenti in giro per il mondo. Questa strategia è già stata messa in pratica diverse volte, basti pensare ai brasiliani Vinicius Jr. e Rodrygo o al vicecampione del mondo Aurelien Tchouameni.

Vista la grande resa dei talenti pescati in giro per il mondo, la dirigenza del Real Madrid ha deciso di proseguire su questa linea anticipando tutte le rivali ancora una volta. I Blancos, infatti, si sono aggiudicati Endrick del Palmeiras, uno dei talenti più lucenti del Brasile del futuro. L’attaccante verdeoro, però, si aggregherà alla sua nuova squadra soltanto nel luglio 2024, quando avrà compiuto la maggiore età.

Il Real ci prova di nuovo: occhi su un grande talento della Serie A

L’affare Endrick con il Palmeiras, definito nel mese di dicembre, potrebbe non essere l’unico movimento in prospettiva delle Merengues. Secondo quanto riportato da Sport, il Real Madrid avrebbe manifestato gradimento nei confronti di Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta.

Nel periodo recente Hojlund ha avuto una crescita esponenziale che l’ha portato a conquistare il posto da titolare nella Dea con cui ha messo a segno 3 gol nelle prime 4 partite del nuovo anno. L’Atalanta lo ha acquistato in estate dallo Stum Graz per una cifra poco inferiore ai 20 milioni. I tifosi della Dea, inoltre, possono tirare un sospiro di sollievo. In stagione, infatti, Hojlund ha già vestito le maglie di Sturm Graz e Atalanta e, dunque, non potrebbe disputare alcun incontro con una terza squadra. Questo potrebbe portare il Real Madrid a desistere dalla trattativa, almeno in questa sessione di mercato.