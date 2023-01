Inter, non solo Skriniar: “Spera di poterlo vendere”, altro addio

L’Inter è alle prese con la questione Skriniar, ma lo slovacco non è l’unico giocatore in bilico: ecco cosa sta succedendo.

I nerazzurri devono far fronte all’ormai addio certo del difensore, ma l’ex Sampdoria non sarebbe l’unico in uscita.

Si sta vivendo un momento particolare in casa Inter. I nerazzurri, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Milan, sono caduti clamorosamente con l’Empoli in casa per via del gol di Baldanzi. Come noto, la gara è stata fortemente condizionata dall’espulsione di Milan Skriniar, che ha rimediato due ammonizioni ravvicinate. Inoltre, il suo agente Roberto Sistici ha parlato a Telenord durante la partita spiegando come sia praticamente impossibile che il suo assistito firmi il rinnovo. L’ex Samp è ad un bivio, ma non c’è solo lui in uscita.

Inter, non solo Skriniar: un altro big verso l’addio

La separazione fra Milan Skriniar e l’Inter sembra ormai certa. Lo slovacco ha rifiutato la proposta di rinnovo da circa €6.5 milioni avanzata dalla società: pur non trattandosi di un “no” definitivo (come riportato da Sky Sport), l’ombra del PSG sta diventando sempre più grande. Il suo agente Sistici, come anticipato, ha affermato che non ci sono i margini per un accordo al momento.

L’espulsione contro l’Empoli non ha fatto piacere ai tifosi nerazzurri che, prima della partita, avevano dedicato diversi cori al giocatore. Ora l’unico interrogativo riguarda le tempistiche: Skriniar dirà addio subito o a parametro zero in estate? Di questo argomento ha parlato l’intermediario di mercato Sabatino Durante ai microfoni di TVPlay: secondo lui, la dirigenza accetterebbe subito una proposta da €10/15 milioni, mentre il presidente Zhang non intende scendere sotto i €20 milioni.

Durante ha affermato: “Se arrivano 10-15 milioni di un giocatore che va via a zero son meglio di niente. Marotta e Ausilio avrebbero accettato prima e anche adesso”. Inoltre, ha aggiunto che il calciatore non è tranquillo a causa di questa situazione: per questo, secondo lui, la soluzione migliore sarebbe la cessione immediata per evitare di perderlo a parametro zero. Secondo l’intermediario, però, Skriniar non sarebbe l’unico big in uscita.

Non solo Skriniar, Durante: “Il presidente spera di poterlo vendere”

La situazione di Skriniar è molto delicata e l’Inter ha pochi giorni per prendere una decisione definitiva. Il PSG potrebbe tentare un assalto nei prossimi giorni secondo varie voci di mercato, ma i parigini potrebbero anche aspettare la fine della stagione per ingaggiarlo a parametro zero. Secondo Durante, però, c’è un altro big che potrebbe dire addio: Denzel Dumfries.

L’olandese è tornato dal Mondiale con qualche acciacco fisico e, per questo, Inzaghi ha deciso di puntare su Darmian, che nelle ultime partite è risultato essere uno dei migliori in campo. Secondo l’intermediario di mercato, però, l’olandese sarebbe sul mercato: “Il presidente spera di poterlo vendere, l’Inter deve in qualche modo fare mercato”. Inoltre, ha aggiunto che Zhang chiamerebbe Marotta e Ausilio tutte le sere per sapere se ci sono novità su Dumfries.

La cessione dell’olandese, che al momento vale circa €40 milioni, farebbe respirare le casse nerazzurre. Tuttavia, per ora, non risulterebbero trattative in corso con nessun club e, date le tempistiche, risulta difficile ipotizzare un suo addio negli ultimi giorni di mercato poiché l’Inter non avrebbe tempo di acquistare un sostituto.