Giuseppe Pillon a NCL: “Il Napoli non può pensare di vendere Osimhen! Juventus? 15 punti un po’ troppi”

L’ex centrocampista e oggi allenatore Giuseppe Pillon ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Napolicalciolive.com: ecco le sue parole.

Tra i temi trattati la stagione disputata dal Napoli fino a questo momento, un parere sul rendimento del bomber Victor Osimhen e sulla possibilità delle italiane di arrivare fino in fondo in Champions League.

Giuseppe Pillon, detto Bepi, è uno degli allenatori più esperti del panorama italiano. Nella sua avventura ormai trentennale sulle panchine di diverse squadre, detiene anche un importante record condiviso con Alberto Zaccheroni: quello delle tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B con il Treviso. Intervistato da NCL, ha toccato vari temi della stagione del Napoli e non solo: ecco cosa ha detto.

Pillon in esclusiva a NCL: “Juventus tartassata dalla penalizzazione”

Si può già parlare di campionato chiuso?

“Campionato chiuso ancora no, però al 90% direi di si. A meno che ci non ci sia un cataclisma, ma non credo proprio, il Napoli ha intrapreso un percorso che ormai lo porterà sicuramente allo scudetto e se lo merita perché è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie A. Sono stati bravissimi, all’inizio magari c’era qualcuno che storceva il naso perché erano partiti giocatori importanti come Insigne e Koulibaly, invece sono cresciuti tutti. Sono stati molto bravi Giuntoli ad azzeccare tutte le mosse sul mercato e Spalletti a farli rendere al massimo”.

Il Napoli potrebbe ancora migliorare per alzare ulteriormente il livello?

“È difficile, molto difficile alzare il livello. Più di così uno cosa può fare? Stanno vincendo le partite in tutti i campi, anche contro squadre di Champions hanno fatto sempre bene. Non c’è storia, in questo campionato la distanza è ormai talmente grande che si è creato un abisso con tutte. Credo che meritatamente abbiano messo una grandissima ipoteca sul finale di campionato“.

Victor Osimhen, già autore di 17 gol in campionato fino a questo momento, il prossimo anno lo vedremo ancora con la maglia del Napoli?

“Io me lo auguro soprattutto perché penso che migliorando di un tantino la squadra possa ambire a vincere anche la Champions. Quest’anno ha dimostrato contro il Liverpool di aver fatto due grandissime partite sia all’andata che al ritorno, per questo motivo penso che la squadra possa solo che migliorare. Ecco perché se vuol puntare a grandi traguardi il Napoli non può assolutamente pensare di vendere un giocatore come Osimhen“.

Quale potrebbe essere un giocatore su cui il Napoli potrebbe puntare per sostituirlo?

“Con le caratteristiche che ha il nigeriano è difficile da sostituire. È veloce, bravo nel gioco aereo, vede la porta: ha tutto e sinceramente per rimpiazzarlo in questo momento non vedo nessuno del suo livello. Forse l’unico che potrebbe competere con lui è Haaland, l’attaccante del Manchester City, anche se personalmente esteticamente e come giocatore preferisco Osimhen. È migliorato tantissimo da quando è arrivato, rispetto all’inizio è migliorato molto anche negli atteggiamenti e nel comportamento, lo vedo sulla retta via e il merito è sicuramente di Spalletti che sa bene come indirizzare i giocatori”.

Sulla penalizzazione inflitta alla Juventus…

“Secondo me è una decisione per cui bisogna vedere tutte le carte ed è molto difficile da giudicare. Penso che i quindici punti siano un po’ troppi, sinceramente la Juventus in questo momento la vedo un po’ tartassata da questo punto di vista. D’altro canto la squadra bianconera ha sempre avuto la forza di rialzarsi e ripartire, è andata anche in Serie B, perciò alla Juve non fa paura niente anche perché hanno uno stadio proprio, hanno organizzazione e una società che sa bene come uscire fuori da questi momenti”.

Il Milan ha battuto il Tottenham in Champions League. Le italiane possono arrivare fino in fondo in questa competizione, oppure la differenza con le big europee è ancora troppo grande per pensarlo?

“Io penso che possano dire la loro. Il Milan ha fatto un’ottima prestazione, mi è piaciuto molto sul piano agonistico, ha concesso pochissimo all’avversario infatti non ho visto grandi occasioni da gol da parte del Tottenham. È chiaro che al ritorno sarà un’altra musica perché quegli stadi in Inghilterra sono sempre molto difficili, però se giocano come all’andata secondo me possono passare il turno. Anche le altre squadre, Inter e Napoli, possono tranquillamente pensare di andare avanti, ho molta fiducia in questo”.