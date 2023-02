Conte, l’annuncio in diretta sul suo futuro spiazza tutti

Antonio Conte è in scadenza di contratto e il futuro è da decifrare: un ospite di TVPlay ha avanzato una pista decisamente sorprendente.

L’ex Juve ed Inter non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il Tottenham: le voci sul suo futuro aumentano.

Il ritorno di Antonio Conte a Milano non è stato dei migliori. L’allenatore è tornato in panchina a San Siro dopo l’addio all’Inter per disputare il match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Milan. Il suo Tottenham, però, ha perso 1-0 per il gol segnato da Diaz dopo appena sette minuti. Gli Spurs punteranno sul ritorno da giocare a Londra per il passaggio del turno: si giocherà l’8 marzo.

Parallelamente, però, si pensa anche al futuro di Conte: il suo contratto è in scadenza.

Conte, addio al Tottenham? Ci pensa un’italiana

Antonio Conte ha raccolto la panchina del Tottenham durante la passata stagione in seguito all’esonero di Nuno Espirito Santo. È riuscito a conquistare la qualificazione in Champions League, ma, come ben noto, l’ex CT dell’Italia ha sempre e solo un obiettivo: vincere.

Lui stesso ha ribadito più volte come, ad oggi, gli Spurs siano ben lontani dal livello delle top di Premier League e questo aspetto potrebbe essere determinante per la scelta sul suo futuro.

Il suo attuale accordo con i londinesi scade al termine di questa stagione. Secondo varie indiscrezioni, la volontà del Tottenham sarebbe quella di rinnovare per costruire un progetto vincente. Tuttavia, l’ex Inter non ne ha mai fatto mistero: sente la mancanza dell’Italia. Lui stesso lo ha ribadito recentemente, anche prima del match con il Milan ha affermato di sentirsi a casa. Secondo quanto affermato dal giornalista di Repubblica Enrico De Lellis ai microfoni di TVPlay, nel futuro dell’ex CT potrebbe esserci proprio l’eredità di Pioli.

“È prestissimo ancora e Pioli è un signor allenatore, è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte, lo sanno tutti. Da qui a dire che Cardinale farà un’offerta e Conte possa accettarla ce ne passa, però è un nome che il Milan ha in mente e Conte ha voglia di tornare in Italia”: queste sono le parole di De Lellis, che ha sottolineato come Conte sia il sogno di Gerry Cardinale. Tuttavia, ha anche evidenziato come sia ancora presto per affrontare certi argomenti.

Non solo Milan, quelle dichiarazioni del passato tornano attuali

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Antonio Conte, tornano a galla alcune sue dichiarazioni dal passato. Partendo dal presupposto che voglia tornare ad allenare in Serie A, l’ex Juve ed Inter non ha mai nascosto che sarebbe pronto ad accettare proposte anche da squadre rivali come il Milan poiché svolge il suo lavoro da professionista. Tuttavia, proprio nell’estate in cui ha firmato con i nerazzurri, ha confessato di voler allenare un club in particolare: la Roma, oggi guidata da Mourinho.

Nell’estate del 2019, infatti, Conte ha rivelato a La Gazzetta dello Sport di aver rifiutato i giallorossi, ma ha aggiunto: “Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma”. Attualmente, però, lo Special One è saldo al comando in panchina.