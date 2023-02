“Le richieste dei procuratori…”: Napoli, pessima notizia

Cattive notizie per il Napoli in vista dell’estate: ecco cosa hanno chiesto i procuratori di due giocatori.

Il Napoli è stato, fino ad oggi, l’assoluto protagonista del campionato, con gli azzurri che si stanno avvicinando allo scudetto sempre di più, collezionando vittoria dopo vittoria.

La squadra di Spalletti sta andando davvero alla grande ed è difficile pensare possa esserci qualche squadra in grado di contrastarla. Mentre il gruppo è concentrato su quello che è il presente, la società sta già dando uno sguardo al futuro e l’obiettivo è quello di blindare i giocatori più rappresentativi. Ecco perché al momento Giuntoli sta lavorando sui rinnovi di contratto di molti giocatori.

Non solo Lobotka; Giuntoli tratta il rinnovo di tre azzurri

Definiti tutti i dettagli per il rinnovo di Lobotka, per il quale ormai si aspetta solamente l’ufficialità, Cristiano Giuntoli si è messo già all’opera per il rinnovo di altri giocatori importanti della rosa azzurra. Al di là di come finirà questa stagione, con lo scudetto che sembra sempre più vicino, gli azzurri vogliono mantenere alta la loro competitività e per farlo vogliono blindare gli altri elementi rappresentativi della rosa. Dopo quello del centrocampista slovacco, adesso Giuntoli sta già trattando per il rinnovo di altri tre giocatori azzurri.

Il primo è Giovanni Di Lorenzo, con il capitano azzurro che ha già fatto sapere di voler restare a Napoli nonostante l’interesse del Barcellona. Il terzino destro vuole continuare ad essere il leader dello spogliatoio azzurro e non ci dovrebbero essere difficoltà nel trovare un accordo. Stesso discorso per gli altri due giocatori nel mirino di Giuntoli, ovvero Rrahmani e Juan Jesus, con i due difensori stimati molto da tecnico e società. Entrambi si trovano molto bene a Napoli e ci sono tutte le condizioni affinché l’accordo per il rinnovo venga trovato in tempi brevi.

Sembra essere più delicata, invece, la questione rinnovi per altri due giocatori azzurri, con il Napoli che sembra intenzionato a voler rimandare i discorsi alla prossima estate, anche considerando la posizione dell’entourage dei suoi due tesserati.

Napoli, pessime notizie sul fronte rinnovi: due titolari possono partire

Se per i quattro giocatori sopracitati non ci saranno problemi per quanto riguarda i loro rinnovi contrattuali, il Napoli deve ora fare i conti con due situazioni molto delicate riguardanti due titolari azzurri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, si sono complicati i rinnovi di contratto di Piotr Zielinski e di Hirving Lozano.

Il noto giornalista ha affermato come il Napoli sia propenso a rimandare il discorso relativo ai loro rinnovi in estate, ma che non è intenzionato a cambiare idea in merito all’offerta già proposta in passato agli agenti. Il club azzurro vorrebbe pure rinnovare il contratto ai due giocatori, ma alle sue condizioni e ciò non va bene agli entourage che hanno avanzato le loro proposte, ben distanti da quell’azzurra. La situazione è dunque complicata e Venerato ha dichiarato come questo potrebbe aprire le porte alla cessione dei due giocatori.

La scorsa estate, Zielinski interessava molto al West Ham e, vista la sua stagione, gli estimatori di certo non mancherebbero. Diverso, invece, il discorso per Lozano che non sta disputando una stagione esaltante, ma non escluso che qualche squadra non possa farsi avanti per lui in estate.