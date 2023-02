Spalletti-Vieri: il retroscena incredibile, riguarda anche Osimhen

L’ex centravanti ha svelato un retroscena che riguarda anche la figura del numero nove azzurro.

Il Napoli ha finalmente tra le mani il “vero” Victor Osimhen, ovvero una punta devastante, in grado di decidere intere partite con le sole movenze da attaccante puro. Il nigeriano, grazie agli insegnamenti di mister Luciano Spalletti, sta diventanto l’archetipo dell’attaccante moderno.

Non era scontata una crescita del genere. Ricordiamo che Osimhen nelle precedenti stagioni azzurre aveva sì segnato, ma molto poco rispetto alle sue qualità. Dunque, per forza di cose non valeva il prezzo del cartellino che il Napoli aveva versato nelle casse del Lille. Pertanto non erano pochi i malumori che accerchiavano la sua figura: oggi, tuttavia, tutto sta andando nel verso giusto. Le reti, l’intesa raggiunta con Kvaratskhelia, lo stanno trasformando in una macchina perfetta e pronta per spiccare defintivamente il volo.

Merito di tutto questo impeccabile percorso va a Luciano Spalletti, che sin dall’inizio ci aveva creduto. Lo rivela persino un ex attaccante come Cristian Vieri che di calcio ne capisce qualcosa vista la sua esperienza decennale sui campi europei e italiani. Ecco cosa ha rivelato durante una puntata della Bobo Tv.

Napoli, Vieri e quel retroscena su Osimhen

Vieri è oggi tornato alla ribalta conducendo la Bobo Tv, programma che va in onda su Twitch e che vede al suo interno gli ex calciatori, Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Obiettivo del programma è quello di intrattenere il pubblico a suon di calcio e di spiegare alcuni retroscena riguardanti la vita da atleta e molto altro. Durante una recente diretta, il padrone di casa Vieri ha svelato un retroscena che chiama in causa l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti spiegando che tutto quello che mostra oggi è frutto di un lavoro che viene da anni di studio.

Vieri in pratica ha spiegato che quando viveva a Miami, quindi diversi anni fa, Spalletti lo andò a trovare per un paio dimesi. In quell’occasione il futuro allenatore del Napoli gli spiegò alcuni aspetti che aveva messo in pratica nelle squadre che aveva allenato in precedenza: “Vi racconto un aneddoto – spiega l’ex calciatore – quando vivevo a Miami è venuto lì per 2-3 mesi proprio Luciano Spalletti. Un giorno mi disse: “Dai ti faccio vedere un po’ di video”. E così andammo nella sua camera in hotel, mise la cassetta e mi fece vedere tutti i gol delle sue squadre compresi quelli in Russia. Avete presente la palla di prima che ora propone su Osimhen? Bene, la faceva già 7-8 anni fa”.