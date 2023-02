Calciomercato Napoli, un ‘gioiellino’ per Giuntoli: scenderà in campo in Salisburgo-Roma

Calciomercato Napoli, un ‘gioiellino’ per il ds Cristiano Giuntoli: il giovane calciatore scenderà in campo nella sfida tra Salisburgo e Roma.

Il direttore sportivo del Napoli potrebbe prestare grandissima attenzione ad un giovane calciatore che prenderà parte alla sfida di Europa League tra Salisburgo e Roma: il nome non è nuovo per la Serie A, ecco di chi si tratta.

In casa Napoli il notevole vantaggio accumulato in classifica permette di pensare con più calma al futuro della squadra. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti stanno vivendo un momento di assoluto dominio in territorio italiano in attesa del ritorno della Champions, competizione dove comunque i campani hanno assolutamente ben figurato.

Nel mentre che il campo continua a regalare conferme alla dirigenza, il ds Giuntoli può già riflettere sulle mosse da compiere in estate ed in questo senso osservare le altre italiane in Europa può essere utile, soprattutto per capire chi può sostituire potenziali partenze.

Napoli, occhio alle uscite: una clausola rischia di far salutare un big

Quando una squadra incontra una stagione di così alto livello come quella del Napoli diventa sempre inevitabile l’aumentare di voci di mercato in uscita. Anche per gli azzurri sono già stati diversi gli accostamenti nei confronti dei giocatori copertina della squadra allenata da Spalletti, in particolar modo ovviamente quelli che stanno regalando prestazioni da veri top player.

Da Osimhen a Kvaratskhelia le voci, arrivate soprattutto dai giornali esteri, di possibili addii da parte dei calciatori perno di questo Napoli sono state tante, anche se spesso immediatamente smentite. Un altro calciatore possibile oggetto di grande interesse da parte soprattutto della Premier è Kim Min-Jae: sul coreano pesa anche una clausola che rischia di favorire un addio.

Il difensore ex Fenerbache è uno dei volti più di copertina della rosa a disposizione di Spalletti e le sue prestazioni stanno riuscendo a non far rimpiangere un campione come Koulibaly. Nel contratto di Kim è presente una clausola valida solo per questa estate e solo per l’estero di 50 milioni di euro e viste le cifre incredibili che girano soprattutto in Inghilterra non è difficile pensare a possibili interessamenti.

De Laurentiis e Giuntoli sono già a lavoro per cercare di eliminare questa clausola, ma nel frattempo il ds potrebbe mettere già in conto di cercare potenziali sostituti del prorpio difensore centrale. Tra i papabili occhio a uno dei protagonisti della sfida di Europa League tra Roma e Salisburgo: Oumar Solet.

Chi è Oumar Solet: ecco il talento francese che potrebbe interessare al Napoli

La politica di calciomercato del club di De Laurentiis è chiara: profili giovani, low cost e con uno stipendio sostenibile. Queste tre caratteristiche sono tutte possedute dal classe 2000 Oumar Solet, difensore in forza al Salisburgo e che sfiderà la Roma nel match di spareggi di Europa League valido per gli ottavi di finale.

Difensore centrale di 23 anni, di piede destro e molto roccioso (è alto 1 metro e 92), Solet potrebbe essere il profilo ideale per il Napoli in caso di addio di Kim. In estate il francese era stato associato al Torino che aveva trovato un accordo con il giocatore ma non con il Salisburgo che per lui chiedeva 13/14 milioni. Una cifra sostenibile per il Napoli così come quella del contratto, Solet guadagna infatti meno di 500 mila euro. Giuntoli potrebbe quindi guardare con grande interesse la sfida tra Salisburgo e Roma e chissà che in futuro il francese possa approdare in Campania.