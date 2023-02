Lo sceicco mette sul piatto 4.5 miliardi di euro: vuole comprare il club

Lo sceicco del Qatar mette sul piatto una maxi offerta da ben 4.5 miliardi di euro: vuole comprare a tutti i costi il super club europeo.

Il famosissimo sceicco qatariota Al Thani, già molto famoso nel calcio d’Europa, ha presentato un’offerta folle per l’acquisto di uno dei top club europei: la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve, ecco di chi si tratta.

L’approdo di sceicchi arabi e qatarioti nel calcio europeo è aumentato vistosamente nel corso degli ultimi anni. Il recente Mondiale tenutosi in Qatar ha nuovamente mostrato quanto ormai quella zona del Mondo sia sempre più dentro l’universo calcistico e, grazie alle enormi quantità di danaro a disposizione, è ormai chiaro che i tifosi dovranno sempre più abituarsi, soprattutto per i top club, a proprietà legate per l’appunto agli sceicchi o ad offerte per l’acquisto delle medesime: PSG e Manchester City sono state d’esempio in questo senso.

PSG e Manchester City: due proprietà dai fondi infiniti

I due esempi principali a livello europeo di società gestite da fondi qatarioti o arabi sono PSG e Manchester City. I due club sono diventati famosi nel corso dell’ultimo decennio per via dei propri investimenti ben oltre le possibilità economiche di quasi tutti gli altri club d’Europa, soldi spesi per calciatori fenomenali, presi con lo scopo fino a qui non centrato di riuscire a vincere la Champions League.

Il Manchester City nel corso della gestione dello sceicco arabo Mansur bin Zayd Al Nahyan ha avuto una costante crescita che l’ha porato ad essere il club principale della Premier League. Negli ultimi anni gli investimenti fatti sono leggermenti diminuiti, pur rimanendo estremamente esosi, un fatto questo che è invece non comune per quel che riguarda il qatariota Al Thani ed il PSG.

Al Thani è proprietario del club parigino tramite il fondo Qatar Sport Investment, a sua volta legato al Qatar Investment Authority, ormai dal lontano 2011. Da allora la squadra della capitale francese ha visto una costante crescita coadiuvata dall’arrivo di calciatori di livello mondiale come Messi, Neymar, Mbappè e tanti altri. Lo sceicco del Qatar potrebbe però non volersi fermare qui nel mondo del calcio e prepara la maxi offerta per un top club di Premier.

Al Thani non si ferma: 4.5 miliardi per il club di Premier League

Lo sceicco a capo del Qatar Sport Investment vorrebbe ampliare il suo “dominio” del calcio europeo andando ad acquistare un altro club di grande spessore con cui tentare l’assalto alla tanto desiderata Champions League. La scelta da parte sua, come riportato dal The Guardian, ricadrebbe questa volta su una squadra con una storia europea anche superiore al PSG: il Manchester United.

I Red Devils sono da anni gestiti dalla famiglia Glazers, ma ormai da tempo il rapporto tra proprietà e tifoseria è decisamente deteriorato. Al Thani ha offerto 4.5 miliardi per acquistare il club britannico, considerato in vendita anche per via della già citata sfiducia dei tifosi verso la società, ma al momento i Glazers restano fermi sulla richiesta di 6 miliardi.

La trattativa è comunque solo alle prime fasi, con la società del Qatar che sta prima di tutto mostrando come la direzione del PSG e quella dei rossi di Manchester sarebbe distaccata, ma nel prossimo futuro è lecito attendersi importanti novità per il Manchester United.