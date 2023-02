Napoli, la notizia gela i tifosi: riguarda Kvaratskhelia

By

Kvaratskhelia è sempre più il trascinatore del Napoli di Spalletti, ma la notizia relativa al georgiano non passa inosservata.

Napoli-Kvaratskhelia, un amore a prima vista nato in un’estate funesta e piena di trambusto come quelle del 2022, segnata dall’addio di quei calciatori che prima costituivano l’ossatura dell’intera squadra azzurra.

Ebbene, l’impatto del georgiano non è stato devastante, molto di più: ha in poco tempo preso in mano l’attacco del Napoli, grazie alla sua agilità ha permesso a tutta la squadra di armonizzare meglio il gioco impedendo agli avversari di dire la loro come spesso accadeva negli scorsi anni.

Napoli, Kvara: la situazione contrattuale

Il Napoli non avrebbe mai immaginato una crescita così rapida da parte di Kvaratskhelia. Il contratto tra la società e l’ex Dinamo Batumi è stato firmato nell’aprile 2022, a luglio poi è scattata l’ufficialità. L’ingaggio iniziale recitava un milione e 200mila euro a stagione, ma l’intenzione di De Laurentiis è ormai chiara: vuole prolungargli il contratto con un ingaggio raddoppiato.

Difatti nel contratto è presente un’opzione per estenderlo di un altro anno. Quest’accordo – spiega la Gazzetta dello Sport – non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano.

Ma è evidente che Kvara rimane sulla bocca dei migliori club europei in quanto hanno ormai capito che stiamo parlando di uno dei migliori calciatori attualmente in circolazione. Quindi sarà lecito aspettarsi quantomeno un tentativo concreto da parte di una big per imbastire almeno un dialogo con il presidente De Laurentiis.

Dalla Spagna: “Real Madrid su Kvara”

E così dalla Spagna sono sicuri che il Real Madrid prima o poi si farà avanti per bussare alla porta del Napoli. Secondo la radio spagnola Cadena SER, Carlo Ancelotti avrebbe stilato una sorta di lista nella quale campeggiano i nomi che lui ritiene funzionali al gioco del Real del futuro. In testa ci sarebbe il talento inglese del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, un centrocampista offensivo che Ancelotti ritiene perfetto per i suoi schemi.

Nella lista ci sarebbe anche l’asso del Napoli Kvaratskhelia, considerato dalla dirigenza del Real, sempre secondo l’indiscrezione di Cadena SER, come la seconda scelta nel caso i tedeschi sparassero una cifra troppo elevata per Bellingham. Insomma, a prescindere dall’indiscrezione spagnola, chiaramente sarà un’impresa togliere il georgiano dalle mani di Spalletti, ma è chiaro che prima o poi una big tenterà l’impossibile per il classe 2001.