Cristian Totti, il regalo per la fidanzata non passa inosservato: gesto molto romantico

Gesto molto romantico da parte di Cristian Totti, il figlio dell’ex capitano della Roma ha fatto un gran regalo alla propria fidanzata.

La famiglia di Francesco Totti continua a far parlare di sé e stavolta a scatenare i rumori del gossip è stato il figlio dell’ex capitano della Roma, ovvero Cristian.

Il figlio del Pupone, infatti, si è reso protagonista di un gesto davvero romantico immortalato dalla propria fidanzata Melissa Monti attraverso il proprio account Instagram, con Cristian che ha poi ripostato la storia della compagna. La ragazza ha infatti ricevuto un regalo davvero bello da parte del proprio ragazzo e tutti sono rimasti davvero a bocca aperta, poiché il dono non è passato di certo inosservato.

Gesto romantico di Cristian Totti: che regalo per la sua Melissa

Negli ultimi mesi, in un mondo social come il nostro Cristian Totti ha fatto parlare molto di sé in merito alla relazione con la coetanea Melissa Monti. La coppia è stata spesso al centro di tante voci di gossip, considerato che la fidanzata di Cristian, nonostante la giovane età, è già nel mondo dello spettacolo. Infatti, la ragazza ha preso parte a piccoli spot pubblicitari e sogna di diventare una grande attrice. Da sempre molto riservato, negli ultimi mesi Cristian Totti si è aperto rivelando l’identità della sua ragazza della quale risulta davvero innamorato ed il suo ultimo gesto lo ha confermato.

Per la giornata di San Valentino, infatti, Cristian Totti è stato protagonista di una storia pubblicata su Instagram proprio da Melissa dove lo si vede con un grosso cesto di rose rosse che ha tutta l’aria di costare un bel po’. Ma a San Valentino non si bada a spese! Un regalo, quello di Christian, che non è passato inosservato e che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Melissa ha anche aggiunto: “Sai sempre come rendermi felice… ti amo”, una frase che conferma come anche la stessa ragazza sia molto innamorata del suo ragazzo. Insomma, per la giovane coppia è stato un San Valentino davvero indimenticabile.

Cristian Totti e Melissa Monti: ecco come si sono conosciuti

Quella tra Cristian Totti e Melissa Monti è una storia d’amore giovanile che negli ultimi mesi è stata molto sotto i riflettori del gossip, con i due che subito hanno attirato l’interesse di molti considerato che Cristian è figlio di un mito come Totti, mentre Melissa è una giovanissima attrice. Ma come si sono conosciuti i due? La giovane coppia è stata avvistata per la prima volta insieme durante una partita delle giovanili della Roma, con la ragazza che decise di fargli compagnia e di fare il tifo per lui.

Come il padre, infatti, anche Cristian ha iniziato a giocare a calcio nella Roma e spera di poter giocare con la prima squadra giallorossa un giorno. La coppia è sempre stata molto riservata, ma i due ogni tanto regalano momenti di gran tenerezza e l’ultima storia pubblicata è un chiaro esempio.