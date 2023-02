Napoli, doccia gelata per De Laurentiis: la notizia è sconvolgente

By

Il Napoli sta dominando il campionato in lungo e in largo, ma per Aurelio De Laurentiis bisogna registrare una brutta doccia gelata.

Dopo la vittoria del Picco contro lo Spezia del Picco, il Napoli di Luciano Spalletti ha superato un’altra gara ‘trappola’. Gli azzurri, infatti, hanno battuto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini con il risultato di 3-0. Nonostante quello che mostra il tabellino, i partenopei ci hanno messo un po’ prima di prendere il largo contro l’ultima della nostra Serie A.

Nel primo tempo, al netto del gol di Kvaratskhelia, gli azzurri hanno di fatto commesso tanti errori tecnici. Nella seconda frazione di gara, invece, le reti realizzate da Victor Osimhen ed Elmas hanno chiuso la ‘pratica Cremonese’. Dopo il successo contro la squadra guidata da Davide Ballardini, e grazie al pareggio deludente di lunedì sera dell’Inter di Simone Inzaghi a Marassi contro la Sampdoria dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic, gli azzurri hanno aumentato ancora di più il proprio margine rispetto al secondo posto.

Il Napoli, infatti, ha adesso la bellezza di quindici punti di vantaggio sull’Inter. Questo è sicuramente un dato positivo per gli uomini di Luciano Spalletti, i quali sono attesi dalla gara insidiosa di venerdì sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Tuttavia, nonostante questa situazione da sogno del suo team in campionato, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto delle brutte notizie in sede di calciomercato.

Napoli, brutte notizie per De Laurentiis: l’Udinese vuole 30 milioni di euro per cedere Lazar Samardzic

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, infatti, l’Udinese vuole almeno 30 milioni di euro per cedere le prestazioni di Lazar Samardzic. La famiglia Pozzo, grazie al centrocampista tedesco, ha quindi tutta l’intenzione di incassare la prossima estate una bella cifra.

Samardzic, infatti, è riuscito a realizzare in 21 partite ben 4 gol (tra cui uno nel corso del match del Maradona dello scorso novembre contro la squadra di Luciano Spalletti). Il nome del calciatore tedesco, di fatto, è accostato da tempo al Napoli, il quale lo prenderebbe per sostituire Piotr Zielinski.

Come raccolto dalla ‘RAI’, infatti, il calciatore polacco potrebbe lasciare la piazza partenopea al termine di questa stagione. Il contratto di Zielinski scade nel 2024 e al momento bisogna registrare un’importante distanza con il Napoli per il prolungamento.

Napoli, Lozano e Zielinski potrebbero cambiare aria la prossima estate

Tra le fila azzurre, oltre al centrocampista, c’è anche Hirving Lozano con la stessa situazione contrattuale. Anche il messicano, quindi, potrebbe dire addio una volta terminato quest’anno, considerando che entrambi i nuovi contratti di questi calciatori supererebbero il monte ingaggi voluto l’estate scorsa da Aurelio De Laurentiis.