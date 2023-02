Napoli, ormai ipotesi più che remota: cosa dovrebbe succedere per una ‘rimonta scudetto’

Napoli, l’ipotesi è ormai più che remota ma non ancora del tutto impossibile: ecco cosa dovrebbe succedere per una ‘rimonta scudetto’.

Gli azzurri hanno ulteriormente ampliato il loro distacco dall’Inter seconda in classifica rendendo quasi impossibile una rimonta dei nerazzurri o di altre squadre, questa eventualità non è però matematicamente ancora da scartare: ecco cosa servirebbe per renderla concreta.

La 22esima giornata di Serie A ha segnato un altro importante tassello nella corsa allo scudetto per il Napoli. Gli azzurri di mister Spalletti, grazie alla propria vittoria contro la Cremonese e al pareggio dell’Inter in casa della Samp, si trovano ad avere un vantaggio di ben 15 punti sulla squadra allenata da Simone Inzaghi. Il vantaggio dei campani è indubbiamente molto ampio, ma con 16 giornate che restano da giocare non è ancora matematicamente incolmabile: ecco cosa servirebbe ai nerazzurri (e non solo) per compiere l’impresa.

Inter: seconda in classifica e, al momento, prima vera contendente

Un divario così largo di punti tra prima e seconda è cosa molto rara in Serie A, ancor di più se si considera che il Napoli nella sua storia ha per il momento vinto lo scudetto “solo” due volte. Ad inseguire gli azzurri per il momento è l’Inter, distante però 15 punti dalla squadra di Luciano Spalletti: la possibilità di una rimonta, seppur remota, esiste ancora ed ecco cosa servirebbe ad Inzaghi per attuarla.

A disposizione delle squadre al momento ci sono ancora 48 punti, tantissimi sicuramente, ma basteranno all’Inter per centrare l’impresa? Ai nerazzurri servirebbe necessariamente ottenere 5 vittorie in più del Napoli, il quale allo stesso tempo però non dovrebbe limitarsi a non vincere quelle gare, ma addirittura dovrebbe perderle.

Lo scontro diretto di San Siro ha visto la vittoria dei meneghini, che così facendo, in caso di non sconfitta al Maradona, potrebbero accontentarsi di un arrivo a pari punti, in caso contrario allora la situazione sarebbe ben più complessa: l’Inter scenderebbe a meno 18 e per raggiungere il Napoli servirebbe quindi fare un ciclo di almeno 6 vittorie ed un pareggio con in contemporanea sette sconfitte dei campani.

Lazio, Roma, Atalanta e Milan: per loro la rimonta rischia di essere utopia

Se l’Inter è in questo momento la squadra più vicina al Napoli, alle spalle dei nerazzurri il quartetto composto da Atalanta, Roma, Milan e Lazio sogna di potersi ritagliare un posto. I bergamaschi, oggi terzi in Serie A, accusano un ritardo di 18 punti con tanto di scontro diretto momentaneamente sfavorevole, obbligando Gasperini ed i suoi a dover compiere quel rullino di 6 vittorie ed un pareggio con 7 sconfitte del Napoli già citato per l’Inter.

Identica anche la situazione di Roma e Milan. I rossoneri si trovano con lo scontro diretto del Meazza perso. Mentre i giallorossi hanno già giocato e perso sia la gara d’andata che quella di ritorno con gli azzurri, per entrambe, a meno 18 come l’Atalanta, è necessario pregare in un rullino imponente di sconfitte per i campani ed una propria imbattibilità totale.

Ancor più complesso il discorso per la Lazio. I biancocelesti dell’ex Sarri sono a meno 20 dal Napoli primo e hanno perso lo scontro diretto giocato all’Olimpico, per sognare la rimonta servono anche in questo caso sette sconfitte del Napoli con altrettante vittorie della stessa Lazio. La situazione pare quindi chiara: i campani hanno il destino scudetto nelle proprie mani, basterà evitare crolli significativi ed il sogno sarà realtà.