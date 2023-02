Come Kvara, altro georgiano in azzurro: l’annuncio fa sognare i tifosi del Napoli

By

L’impatto devastante avuto da Khvicha Kvaratskhelia con Napoli e con la Serie A ha stupito tutti. Anche chi conosceva il talento dell’esterno georgiano, infatti, è rimasto sorpreso dalla velocità d’ambientamento.

Quella di Napoli, infatti, è la prima vera stagione di Kvara nel calcio d’élite e la sua incisività è andata davvero oltre ogni aspettativa. I numeri straordinari del georgiano, inoltre, hanno attirato tantissime voci di mercato.

Nel suo passaggio ai partenopei ha avuto anche la fortuna di trovare un allenatore in grado di valorizzare alla perfezione le sue caratteristiche e lasciargli esprimere il proprio calcio senza eccessivi dettami tattici. Nonostante i numeri impressionanti le prestazioni di Kvaratskhelia, infatti, non si fermano ai meri dati statistici. I suoi dribbling, la velocità di gambe e di pensiero creano quella superiorità che sta consentendo al Napoli di guardare tutti dall’alto.

C’è la fila per Kvaratskhelia, ma Khvicha sta bene a Napoli

Da quando ha raccolto l’eredità di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra d’attacco del Napoli la vita calcistica di Khvicha Kvaratskhelia è drasticamente cambiata. Ai nastri di partenza di questa stagione, infatti, in pochi avrebbero scommesso su un impatto lontanamente vicino a quello attuale e tanti addetti ai lavori davano la squadra partenopea fuori anche dalla lotta per un piazzamento in Champions League. La realtà, invece, racconta di una squadra spumeggiante e dall’altissima vena realizzativa con gran parte del merito da ricondurre a Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Inter e Roma ha saputo mettere in risalto i propri gioielli che, adesso, fanno gola ai top club di tutta Europa. Di recente sono emerse voci insistenti che vorrebbero Kvara nel mirino del Real Madrid, soprattutto se le Merengues non dovessero riuscire ad ingaggiare Jude Bellingham dal Borussia Dortmund.

I tifosi del Napoli sognano: altro georgiano in azzurro

Della situazione di mercato di Kvaratskhelia ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano. Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia non pensa al mercato. È concentrato sul Napoli, sugli obiettivi del Napoli. Lui è in una città stupenda, i napoletani e lui ama i napoletani, lì si sente a casa. È stato fortunato ad andare a Napoli in un buon momento storico e poi ha trovato un allenatore bravissimo. Anche lui sta dando tanta fortuna“.

Il connazionale del numero 77, inoltre, ha parlato di un altro talento che potrebbe presto finire nel mirino del direttore sportivo azzurro: Cristiano Giuntoli. Si tratta di Giorgi Kvernadze, attaccante classe 2003 acquistato a gennaio dalla Dinamo Batumi. Il ventenne ex Saburtalo Tbilisi, proprio come il connazionale del Napoli, ama partire dall’out di sinistra anche se la sua stazza imponente, 187 centimetri, gli permette di essere impiegato anche da prima punta. Dopo il colpo Kvara, dunque, Giuntoli potrebbe pescare nuovamente dalla Georgia per rendere ancora più grande il Napoli.