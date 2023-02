Napoli, De Laurentiis può gioire ancora: ecco il motivo

Aurelio De Laurentiis, oltre per l’ulteriore allungo in classifica del suo Napoli, può gioire per un’altra ottima notizia.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta continuando a fare letteralmente il vuoto in campionato. Dopo l’ultima giornata della nostra Serie A, infatti, i partenopei hanno allungato ancora di più in classifica, considerando che adesso hanno la bellezza di 15 punti sul secondo posto.

Quest’ulteriore allungo è arrivato sia dopo la vittoria del Napoli di domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona che dal pareggio rimediato dall’Inter allo Stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. La ‘Beneamata’, nonostante le occasioni avute, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro i doriani penultimi in classifica.

Dopo questo pareggio deludente rimediato contro la Sampdoria, lo stesso Simone Inzaghi ha confessato che il Napoli capolista non è più raggiungibile. Questa resa del tecnico dell’Inter è sicuramente un’ottima notizia per Aurelio De Laurentiis che, però, può festeggiare anche per un altro motivo.

De Laurentiis può esultare: il Napoli Primavera è tornato al successo

Il presidente del team campano, infatti, può gioire per il ritorno al successo del Napoli di Primavera di Nicolò Frustalupi. Gli azzurrini, infatti, hanno battuto nella giornata di martedì i loro pari età del Cesena in trasferta con il risultato di 0-2, grazie alla doppietta del bravo centrocampista Alessandro Spavone.

Il Napoli, di fatto, è tornato ad ottenere una vittoria un mese dopo dalla vittoria ottenuta allo Stadio Piccolo di Cercola contro la Juventus di Montero. Proprio per questa lunga astinenza, questo successo contro il Cesena è stato veramente fondamentale per la squadra allenata da Nicolò Frustalupi ( storico secondo di Walter Mazzarri).

Gli azzurrini, in attesa che si concluda la diciannovesima giornata del campionato, con questo successo sono di fatto riusciti ad uscire dalla zona calda della classifica. Il Napoli Primavera, infatti, si trova adesso al quattordicesimo posto con un punto di vantaggio sull’Atalanta che occupa l’ultimo posto che porterebbe a disputare il play-out per evitare la retrocessione in Primavera 2. Dopo questa vittoria, i ragazzi di mister Frustalupi sono attesi ora dalla gara, sempre da disputare in trasferta, di domenica contro il Sassuolo.

Tuttavia, al netto della vittoria del Napoli Primavera contro il Cesena, la giornata di San Valentino per il team campano è stata contraddistinta anche da una brutta notizia.

Napoli, risentimento muscolare per Raspadori

Come comunicato dalla stessa società partenopea, infatti, Giacomo Raspadori ha riportato un risentimento muscolare. L’attaccante, quindi, dovrebbe saltare la gara di venerdì del Mapei Stadium contro il suo ex Sassuolo. Nei prossimi giorni, dopo ulteriori esami, ci saranno nuovi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti italiano, il quale spera di recuperare l’ottavo di finale di andata di Champions League di martedì prossimo contro l’Eintracht di Francoforte.