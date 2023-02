Dybala, l’annuncio in diretta spiazza i tifosi: colpo di scena

La Roma cade a Salisburgo e Dybala esce per un problema muscolare, ma a preoccupare è un annuncio dato in diretta a TVPlay.

L’argentino ha giocato 45 minuti in Europa League prima di lasciare il campo: i tifosi trattengono il fiato.

Paulo Dybala sta vivendo la sua prima stagione con la maglia della Roma dopo i sette anni con la Juve. Il suo impatto sui giallorossi è stato decisamente positivo: la sua qualità sta migliorando la squadra intera e sta trovando la via del gol con una buona regolarità. Intanto, i giallorossi sono scesi in campo per il primo turno ad eliminazione diretta dell’Europa League contro il Salisburgo: la sconfitta per 1-0 non è certamente irrimediabile, ma ora ci sarà l’obbligo di vincere in casa. All’intervallo, inoltre, l’argentino è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. A preoccupare, però, è un annuncio dato a TVPlay.

Dybala, i tifosi sono spiazzati: l’annuncio in diretta è una sentenza

La sconfitta con il Salisburgo ha complicato i piani della Roma, che dovrà vincere a tutti i costi in casa con almeno due gol di scarto per poter proseguire il proprio percorso in Europa League. I giallorossi, però, dovranno prima tornare a giocare in campionato: domenica sera andrà in scena all’Olimpico il match con l’Hellas Verona. Lo scontro con i gialloblù sarà fondamentale per la corsa alla Champions League e potrebbe fornire la giusta spinta emotiva per il ritorno con gli austriaci in programma per giovedì prossimo.

Come anticipato, però, c’è apprensione per le condizioni di Dybala. Il numero 21 ha lasciato il posto a Celik all’intervallo a causa di un fastidio al flessore sinistro: la Roma ha potuto comunque tirare un sospiro di sollievo: sono state escluse lesioni. Intanto, però, il giornalista Ivan Zazzaroni, parlando ai microfoni di TVPlay, ha spiazzato tutti: “Se Mourinho va via, lascia anche Dybala. Se Mourinho non ha un chiarimento da parte della società, e decide di andarsene, l’altro lo segue”.

Secondo Zazzaroni, dunque, il futuro di Mourinho e quello di Dybala sarebbero strettamente collegati. Che fra i due sia nato un feeling speciale non è certamente un mistero: entrambi hanno dimostrato pubblicamente di stimarsi e, prima della partita contro il Salisburgo, questo tema è tornato a galla durante la conferenza stampa. L’argentino ha parlato della sua clausola rescissoria per poi aggiungere di voler vincere con l’allenatore portoghese. Il giornalista è sicuro che se lo Special One dovesse lasciare la Roma, l’ex Juve perderebbe una garanzia importante e potrebbe meditare l’addio.

Mourinho amaro: “Abbiamo dominato. Non so cos’ha Dybala”

Il primo round fra Salisburgo e Roma è andato agli austriaci, che hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno all’88’. I giallorossi, per passare il turno, dovranno vincere con un margine di almeno due gol: la partita di giovedì prossimi, dunque, sarà molto importante per il cammino europeo.

Al termine del match, Mourinho non ha nascosto la propria amarezza: “Abbiamo dominato la partita. È stata una gara tranquilla per Rui Patricio, abbiamo sbagliato gol incredibili. C’è un rigore netto per noi”.

L’allenatore portoghese ha parlato della condizione di Dybala affermando di non sapere nello specifico di che problema si tratti: “Non so se è un infortunio o precauzione”.