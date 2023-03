Juventus, futuro Di Maria: colpo di scena, tutti spiazzati

Per la Juventus di Massimiliano Allegri bisogna registrare delle importanti novità sul futuro di Angel Di Maria.

In attesa del responso del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti, la squadra di Massimiliano Allegri sta attraversando un ottimo periodo. I bianconeri, infatti, sono riusciti a vincere le ultime tre partite: Spezia e Torino in campionato e Nantes nel ritorno del play-off di Europa League.

Grazie a questi risultati, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita sia a qualificarsi per gli ottavi della seconda competizione europea, dove sfiderà i tedeschi del Friburgo, che a recuperare tante posizioni in classifica. La Juventus, infatti, è riusciti a portarsi fino al settimo posto a sei punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria nel derby di martedì scorso contro il Torino di Ivan Juric, il team bianconero è atteso da un’altra gara molto importante. La Juventus, infatti, è attesa dal match dello Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho, la quale è al quinto posto con tre punti di distacco dalle due milanesi. Tuttavia, in attesa della gara con i giallorossi, i tifosi della ‘Vecchia Signora’ possono esultare per una notizia che riguarda Angel Di Maria.

Juventus, tra i dirigenti bianconeri filtra ottimismo per il rinnovo di Angel Di Maria

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ci sono forti segnali positivi per il rinnovo del ‘Fideo’. La trattativa inizierà a breve, visto che l’attuale contratto di Angel Di Maria scade il prossimo 30 giugno. Da sottolineare che tra i dirigenti juventini filtra ottimismo per raggiungere un’intesa con il calciatore argentino.

La Juventus ,di fatto, non vuole farsi scappare un talento come Di Maria, il quale ha dimostrato che, nonostante i suoi 35 anni, può fare ancora una grande differenza (vedi la tripletta realizzata contro il Nantes nella gara di ritorno del play-off di Europa League contro il Nantes). La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ farà di tutto per blindare l’ex PSG, anche in caso di una mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Angel Di Maria, dal canto suo, non ha del tutto chiuso all’ipotesi di giocare ancora con la maglia della Juventus, anche se per farlo dovrebbe fare un sacrificio economico (visto che adesso percepisce 6 milioni di euro più bonus). Intanto, proprio sull’argentino, ci sono state alcune dichiarazioni di Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri sul rinnovo di Angel Di Maria: “Di queste cose ne occupa la società”

Il tecnico toscano, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della gara contro la Roma, ha rilasciato queste parole su Di Maria: “Cosa posso dire sul suo rinnovo? E’ sempre bello avere a disposizione giocatori come Angel, ma di queste cose se ne occupa la società. Le priorità di questo momento sono altre”.