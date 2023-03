Calciomercato Napoli, ipotesi clamorosa: doccia fredda per la Juventus

Calciomercato Napoli, spunta una clamorosa ipotesi di sfida con la Juventus: potrebbe essere una doccia fredda per il club bianconero.

Il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli potrebbe pensare alla mossa di mercato a sorpresa per giocare un brutto scherzo ai rivali storici della Juventus, per arrivare al giocatore serve però un’uscita: ecco chi potrebbe salutare.

In attesa del big match contro l’Atalanta e del ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli si gode il clima di festa che si è creato in tutta la città grazie alla grande stagione disputata dalla squadra azzurra. Gli uomini di Luciano Spalletti sono sempre più vicini a rendere realtà il sogno di tutta li città campana, la vittoria di quello scudetto che manca oramai da 30 anni. La dirigenza del club non ha però intenzione di adagiarsi su quanto fatto in questa stagione e pensa già al futuro.

Napoli, occhio al colpo a costo zero: sarebbe uno sgarbo alla Juve

La politica economica con cui il Napoli ha diretto le ultime due campagne acquisti, nonostante qualche mugugno iniziale da parte dei tifosi a causa dell’addio di alcuni dei volti storici dei campani, sta portando per De Laurentiis e tutto il club azzurro ad avere risultati fenomenali. Il risparmio sul monte ingaggi e la scelta di puntare su volti mirati a costi contenuti sta rendendo il Napoli un modello per le altre realtà italiane ed è quindi lecito attendersi che in estate verranno fatte scelte simili.

Una delle possibili miniere d’oro per Giuntoli e tutta la squadra mercato azzurra potrebbe quindi essere la lista dei prossimi svincolati, quei calciatori il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo e che, in caso di mancato rinnovo, potrebbero trovarsi liberi di scegliere una nuova squadra a costo zero. Tra i nomi che potrebbero quindi entrare nella sfera d’interesse del Napoli c’è anche un obiettivo dichiarato della Juve: Alejandro Grimaldo.

Terzino spagnolo classe 1995 il giocatore oggi in forza al Benfica difficilmente rinnoverà il proprio contratto con i lusitani e potrà quindi essere acquistato a zero a partire dal primo luglio. Sull’ex Barcellona c’è da tempo la Juventus, come confermato dal Corriere dello Sport, che vorrebbe approfittare dell’occasione per rinforzare il proprio pacchetto di terzini inserendo proprio Grimaldo, esterno difensivo dal mancino educato e dal buon apporto anche nella manovra offensiva il cui stipendio attualmente si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro. Il Napoli potrebbe pensare al calciatore iberico in estate ma per farlo servirebbe un addio in quel ruolo: occhio per questo motivo a Mario Rui.

Napoli, quale futuro per Mario Rui?

La possibilità di puntare su un profilo di calibro europeo come Grimaldo e di poterlo fare a “costo zero” è senza dubbio molto invitante per un club come il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di calciatori che possano tenere alta l’asticella degli obiettivi andando inoltre a migliorare ulteriormente la già florida situazione finanziaria. L’arrivo del terzino del Benfica potrebbe quindi portare ad un addio tra i campani ed in questo senso pare più semplice possa essere Mario Rui a salutare.

Il portoghese sta vivendo una stagione di riscatto fatta di prestazioni di altissimo spessore e questo potrebbe portare ad interessi soprattutto dall’estero. In questi giorni sono diventate virali le affermazioni del suo agente Mario Giuffredi che ha apertamente criticato la scelta di Spalletti di preferire sempre Olivera per le gare di Champions, un pensiero indubbiamente molto forte e che potrebbe alla lunga risultare un indizio in chiave mercato. Al momento il Napoli non sembra comunque intenzionato ad intervenire in quella zona di campo ma chissà che l’estate non possa cambiare qualcosa.