Napoli, due importantissimi annunci di Giuntoli: ha voluto chiarirlo

Napoli, Cristiano Giuntoli ha dato due annunci importantissimi per il futuro dei campani: il ds ha voluto chiarire la situazione.

Il direttore sportivo del club azzurro ha parlato prima della sfida vinta contro l’Eintracht del futuro e lo ha fatto facendo due annunci importantissimi: Giuntoli ha voluto fare chiarezza su alcune questioni, ecco cosa ha detto.

Il momento d’oro del Napoli, o per meglio dire la stagione d’oro, prosegue in maniera sempre più entusiasmante con la vittoria sull’Eintracht Francoforte che sancisce un 5-0 globale che regala uno storico quarto di finale di Champions per gli azzurri. Oltre ai risultati di campo, sempre più incredibili, anche fuori dal rettangolo verde arrivano notizie positive per il Napoli tra cui anche il rinnovo di Lobotka. Il ds dei campani Cristiano Giuntoli proprio prima della sfida europea ha parlato di questo ai microfoni di Amazon Prime Video ma non solo: per i tifosi azzurri arrivano anche due importanti annunci.

Napoli, Giuntoli chiarisce due importanti questioni

La settimana del Napoli è stata fino qui di quelle memorabili. Gli azzurri di mister Spalletti hanno prima battuto sabato l’Atalanta e poi mercoledì l’Eintracht centrando il primo quarto di finale di Champions, in mezzo anche la notizia importantissima del rinnovo di Stanislav Lobotka, uno dei “segreti” del successo fino a qui ottenuto dai campani. Il prolungamento del mediano ex Celta Vigo è un’altra importante mossa di Cristiano Giuntoli, uno dei protagonisti più importanti di questo Napoli.

Il ds ex Carpi si è reso protagonista di una campagna acquisti di grandissimo spessore, fatta di colpi low cost il cui rendimento è stato ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Proprio Giuntoli ha parlato nel pre partita di Champions sia della notizia del rinnovo di Lobotka che di altri due importantissimi temi sui cui il ds ha voluto fare chiarezza una volta per tutte: i rinnovi ed il suo futuro.

Parlando della questione contratti e degli eventuali prolungamenti, in paricolare di giocatori chiave della rosa come Kim, Kvaratskhelia ed Osimhen, Giuntoli ha così risposto: “In questo momento hanno anni di contratto non c’è esigenza di parlarne, vedremo questa estate”. Tutto rinviato al termine del campionato e più in generale della stagione quindi a differenza di quanto invece sarà del futuro proprio del ds.

Giuntoli via a fine anno? Il direttore sportivo risponde così

Il lavoro egregio svolto da Giuntoli con il Napoli fino a questo momento ha inevitabilmente attratto l’interesse di tantissime squadre italiane tra le quali la Juventus. A riportare l’indiscrezione ormai lo scorso ottobre fu il quotidiano La Repubblica e da allora la voce è continuata a circolare preoccupando i tifosi azzurri, grati e legati al proprio direttore sportivo: a fare chiarezza è stato lo stesso Giuntoli il quale ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni.

Dopo aver commentato con soddisfazione il recente rinnovo di Stanislav Lobotka ed aver rinviato all’estate i discorsi sui rinnovi degli altri big, Giuntoli ha speso parole importanti anche sul suo futuro: “Ho un anno di contratto, ho un ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis. Non vedo perchè non dovrei restare”. Parole queste che hanno fatto molto piacere ai tifosi i quali quindi hanno un altro motivo, l’ennesimo di questa annata, di poter esultare e festeggiare, in attesa che arrivino altri successi.