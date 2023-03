La 10 a Kvaratskhelia, dura opposizione: “Deve rimanere un simbolo”

Lo straordinario impatto avuto, e mantenuto nel corso della stagione, da Khvicha Kvaratskhelia lo ha portato da totale sconosciuto ad idolo del tifo napoletano e non solo.

Di recente una grande diatriba è tornata di moda in casa azzurra: l’assegnazione della 10 di Diego Armando Maradona. Tra le tante opinioni, contrastanti tra loro, c’è quella di chi la 10 del Pibe de Oro la vide da vicino.

Poter indossare la maglia numero dieci, simbolo di tecnica, fantasia, leadership e molto altro è il sogno di quasi tutti i bambini che si approcciano ad un pallone. Con il tempo il numero dieci è diventato iconico in quasi ogni squadra ma, nella storia del calcio, quando si pensa a questo numero non può non venire in mente il più grande di tutti i tempo: Diego Armando Maradona.

Kvaratskhelia potrebbe essere il nuovo simbolo azzurro ma c’è chi si oppone

Le caratteristiche che calcisticamente si ricercano in un numero dieci si possono ritrovare in larga parte in Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta letteralmente trascinando la squadra azzurra a suon di gol, assist e giocate funamboliche in grado di far alzare in piedi un intero stadio. Da qualche settimana, inoltre, rimbalza l’idea di dare proprio a Khvicha la maglia più ambita in casa Napoli: la numero 10 che fu di Diego Armando Maradona.

Il club partenopeo, infatti, ha ritirato la gloriosa maglia nell’estate del 2000 per ringraziare il Pibe de Oro che l’aveva vestita per sette stagioni portando il Napoli su livelli mai visti prima. Nonostante le buone prestazioni, e il probabile primo titolo post Maradona, c’è chi non concorda nel dare nuova vita a quella maglia assegnandola a Kvaratskhelia. Si tratta di Luca Ferlaino, figlio di Corrado Ferlaino presidente del Napoli ai tempi di Maradona. Il figlio dell’ex patron azzurro, infatti, ha esposto le sue motivazioni per far sì che quella maglia rimanga a vita di Maradona. Ecco le sue parole: “La 10 a Kvaratskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato, ma la storia va rispettata. Maradona è la storia del Napoli, secondo me deve rimanere un simbolo“.

Diatriba che potrebbe finire in un nulla di fatto: lo stesso Kvara potrebbe risolvere tutto

Per Luca Ferlaino, dunque, la maglia numero dieci non andrebbe assegnata per rispetto di Maradona, della sua storia e di quanto sia importante a livello simbolico per tutta Napoli. La diatriba non accenna ad arrestarsi poiché vi è una campana, altrettanto forte, che sostiene l’esatto contrario: assegnare la numero 10 perché ogni calciatore deve poter sognare di indossarla.

A risolvere questa piccola diatriba, però, potrebbe pensarci lo stesso Khvicha Kvaratskhelia. Non è un mistero che il numero preferito dal georgiano sia il 7. La scelta di indossare la 77 nel Napoli è, infatti, dovuta a Eljif Elmas, attuale possessore del 7. La scelta della 10 per il georgiano, dunque, sembra più una suggestione imposta da media e tifosi che una richiesta del funambolico fantasista azzurro.