Armando Izzo, la rivelazione sul Napoli: spunta la verità

Napoletano di nascita nonostante la maglia azzurra l’abbia indossata solo nelle giovanili, il difensore del Monza, Armando Izzo, è riuscito a trovare fortuna lontano dalla sua città natale.

Izzo, nel corso della sua carriera, si è fatto apprezzare in quasi tutte le realtà in cui ha giocato, imponendosi come difensore sicuro e affidabile. Di recente ha rivelato una verità sul Napoli rimasta nascosta a lungo.

Ha toccato l’apice con la maglia del Torino, che gli ha permesso di esordire con la nazionale italiana, salvo poi rompere con l’ambiente e finire quasi ai margini. La chiamata del Monza, però, ha ravvivato la sua carriera e, con l’arrivo di Palladino al timone, è diventato uno degli uomini cardine dei biancorossi che tanto bene stanno facendo al loro primo anno di Serie A.

Izzo e il retroscena con il Napoli: il racconto del difensore

La collocazione tattica in cui riesce ad esprimere al meglio il suo valore è da braccetto nella difesa a tre. Con le maglie di Genoa, Torino e adesso Monza, infatti, è riuscito ad imporsi come leader del reparto in un sistema di gioco che prevede tre difensori. Nella sua carriera da professionista Armando Izzo si è spesso ritrovato a dover affrontare la squadra della sua città: il Napoli. Izzo non ha mai negato il suo amore per squadra e città e di recente ha svelato un retroscena che in molti non conoscevano.

Il difensore, durante un’intervista per Cronache di Spogliatoio, ha parlato di un episodio legato ai partenopei. L’episodio svelato risalirebbe a qualche anno fa, quando Izzo vestiva la maglia rossoblu del Genoa. Ecco le parole del difensore: “Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli: la prima maglia che scambiai contro gli azzurri fu quella di Hamsik. Ed era bellissimo sfidare Insigne: essendo anche lui di Napoli ed avendo un rapporto, era un’emozione. Cercavo di godermi il momento e di parlarci per dire ‘guarda dove siamo arrivati’. Quando ero al Genoa, Preziosi mi disse che il Napoli mi rivoleva, ma il presidente mi ha voluto tenere“.

Izzo è stato, dunque, vicino a vestire, o meglio ri-vestire,la maglia azzurra del Napoli ma Preziosi si oppose. Questo, però, non gli ha impedito di tifare per i partenopei, anche se da lontano. Dividere il palcoscenico con un conterraneo come Lorenzo Insigne, inoltre, è stato motivo d’orgoglio e quasi sicuramente, nonostante sia un grande professionista, Armando Izzo festeggerebbe con i tifosi della sua città ogni successo che la squadra di Spalletti dovesse ottenere da qui in avanti.