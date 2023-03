Un lungo infortunio lo sta costringendo fuori da parecchio, per Giacomo Raspadori, però, il peggio sembra passato e scalpita in vista del rientro sul terreno di gioco.

Di recente ha parlato il suo ex direttore generale al Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha rinnovato la sua fiducia nei mezzi dell’ex neroverde e rivelato una caratteristica che potrebbe aiutarlo a fare la differenza nel Napoli.

Nonostante con la maglia del Napoli avesse fatto il suo esordio assoluto nella competizione, i numeri di Raspadori in Champions League sono stati più che buoni. L’attaccante azzurro, infatti, dei 5 gol messi a segno in stagione con la maglia del Napoli, ne ha realizzati ben quattro nella massima competizione europea. Il suo rientro, dunque, potrebbe essere un’arma in più per Spalletti in vista dei quarti di finale.

Raspadori luci e ombre: Carnevali rivela un retroscena

Il primo impatto con una realtà grande come quella partenopea ha creato qualche difficoltà a Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Sassuolo non è riuscito a ripetere i buoni numeri della stagione precedente e, complice il rendimento straordinario di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, spesso si è ritrovato a scendere in campo a gara in corso. Sul talento della primavera neroverde, però, il Napoli e Spalletti credono fermamente e questo ha consentito al calciatore di non perdere fiducia.

La buona notizia per Luciano Spalletti è che potrà ritrovarlo a disposizione poco dopo la fine della pausa e, dunque, il tecnico potrà disporre di un’arma in più per la fase finale della stagione. Arma che possiede una caratteristica ben precisa del quale il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato nella sua intervista a TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole: “La fortuna di Raspadori è che può giocare in più ruoli. Mi sento comunque di dire che in una squadra di Serie A tu devi avere più giocatori titolari. Quindi, non è facile trovare posto per Raspadori ma avrà sicuramente tutte le possibilità per potersi esprimere“.

A confermare le parole ci sono i vari esperimenti di Luciano Spalletti che più volte ha provato Raspadori in posizioni diverse: prima punta, esterno sinistro nel tridente, seconda punta, trequartista e, addirittura, mezz’ala. La duttilità del giovane attaccante italiano, unita alla sua grande disponibilità ed etica del lavoro, lo hanno subito aiutato a far breccia nel cuore del tecnico partenopeo.

Poter ricoprire più ruoli, inoltre, potrebbe aiutarlo a ritrovare il campo con più facilità. Da lui ci si aspetta, dunque, un aumento delle prestazioni, ma soprattutto, dei numeri con qualche gol in più, magari decisivo, in questa seconda parte di stagione.