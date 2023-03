Napoli, festa scudetto: c’è qualcosa che preoccupa tutti

Napoli, si pensa già alla festa scudetto ma sale l’attenzione: c’è un dettaglio non da poco che aumenta la preoccupazione.

Dalle parti del Maradona è già tempo di ragionare all’oramai sempre più vicina festa per celebrare la vittoria dello scudetto, la data attualmente sarebbe quella del 29 aprile ma un dettaglio preoccupa tutti: ecco quale.

La 27esima giornata di Serie A ha ulteriormente reso chiaro il vantaggio del Napoli sulle dirette concorrenti passato da 18 a 19 punti. Per la squadra allenata da Luciano Spalletti questo non è di certo un dettaglio in quanto renderebbe la 32esima giornata quella che potrebbe sancire la matematica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri. Dalle parti del Maradona la festa è ormai iniziata da tempo ma il momento dell’ufficiale è atteso come non mai, tanto da iniziare a pensare già ora, a un mese di distanza dal possibile evento, all’inevitabile festa per le strade della città. Osservando oggi la classifica la data x sarebbe quindi quella del 29 aprile, un dettaglio questo che alza notevolmente la preoccupazione per i cittadini di Napoli e le autorità.

Napoli, occhio alla sovrapposizione di eventi: ecco cosa succede proprio in quei giorni

Come riportato sopra quindi il momento della matematica vittoria dello scudetto numero tre della storia del Napoli potrebbe essere la 32esima giornata, quando allo stadio Maradona scenderà in campo la Salernitana. La sfida avrebbe luogo il 29 aprile per l’appunto con gli azzurri in casa e qualora realmente la matematica arrivasse quel giorno è facilemte sospettabile che per le vie del capoluogo campano centinaia di tifosi si riversebbero per le strade.

L’organizzazione da parte delle autorità competenti dovrà quindi essere ferrea per evitare caos in città, ma a preoccupare ulteriormente è la sovrapposizione della possibile festa per lo scudetto con un altro evento molto importante di natura diametralmente opposta: il Comicon. Dal 28 aprile al 1 maggio Napoli sarà infatti teatro del noto Salone Internazionale del Fumetto, un evento a cui inevitabilmente parteciperanno migliaia di appassionati.

Il Comicon si svolge regolarmente a Napoli ormai da diversi anni e nello specifico presso gli spazi della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, luogo distante solo pochi chilometri dallo stadio Maradona, e la possibilità di una sovrapposizione tra la festa scudetto del club campano e la fiera dedicata al fumetto sta già scatenando diverse discussioni e preoccupazione sul web, ancor di più se si considera al momento molto probabile una vittoria da parte degli azzurri proprio in quella data.

Il campionato, come noto, riprenderà ad inizio aprile, dopo l’ultima pausa Nazionali della stagione, e i risultati del Napoli, così come quelli delle dirette concorrenti allo scudetto, saranno osservati con grande attenzione da chi dovrà gestire il grande traffico di tifosi e appassionati di fumetti in città alla fine del prossimo mese: se gli azzurri dovessero avvicinarsi alla sfida contro la Salernitana con un divario di punti dal secondo posto simile a quello attuale allora occorrerà trovare al più presto una soluzione, per il momento resta però solo grande preoccupazione ed il timore che tutto il capoluogo della Campania risulti completamente intasato dalla sovrapposizione di questi due eventi.