Napoli, non una buona notizia: riguarda Di Lorenzo

Non arriva una buona notizia per il Napoli di Spalletti riguardo Di Lorenzo: la cosa non può far felici i tifosi.

In questa stagione, Di Lorenzo sta disputando delle grandi partite con il Napoli, ma nelle ultime ore non è arrivata una buona notizia riguardo il capitano azzurro.

Nella giornata di ieri, l’Italia è stata battuta per 2-1 dall’Inghilterra al Maradona nella partita valevole per la prima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo. La prestazione azzurra non è stata all’altezza, soprattutto nel primo tempo dove gli inglesi hanno rischiato di chiudere avanti di tre gol e la sconfitta è stata meritata. Di Lorenzo è partito dal primo minuto, ma anche la sua prestazione non è stata indimenticabile.

Fioccano bocciature per Di Lorenzo: quotidiani spietati

La prova offerta dall’Italia contro l’Inghilterra è stata insufficiente ed al Maradona è arrivata una sconfitta più che meritata. Gli azzurri dovranno ora essere bravi a riscattarsi subito domenica prossima quando saranno in trasferta a Malta dove saranno obbligati a conquistare i tre punti contro un avversario più che abbordabile. La sfida con l’Inghilterra, però, ha portato grosse critiche al ct Roberto Mancini e ai giocatori scesi in campo, tra cui Di Lorenzo. I quotidiani sono stati spietati con gli azzurri ed anche per il capitano del Napoli sono fioccate le insufficienze nelle varie pagelle. Il terzino destro è sembrato tutt’altro giocatore rispetto a quello visto in questa stagione con il Napoli ed è stato uno dei protagonisti in negativo della sconfitta.

Oltre ad avere grosse difficoltà in fase di marcatura, Di Lorenzo ha concesso anche il rigore che poi Kane ha trasformato per il raddoppio dell’Inghilterra toccando con la mano il pallone da calcio d’angolo. Nessuno dei quotidiani ha dato la sufficienza a Di Lorenzo che è rimasto sempre sul 5,5 ad eccezione della Gazzetta dello Sport che gli ha dato 5, scrivendo come un buon secondo tempo non lo salvi dopo un primo tempo disastroso. Più leggero ci è andato Il Mattino che gli ha dato 5,5, spiegando come nella ripresa abbia preso le misure agli inglesi e dando manforte a Politano sulla corsia di destra.

Stesso voto per La Repubblica che, invece, ha sottolineato come Di Lorenzo abbia sentito la mancanza dei suoi compagni nel Napoli, facendo notare come solo con l’ingresso in campo di Politano sia andato meglio. Il Corriere della Sera, che pure gli dà 5,5, non fa pesare troppo il rigore causato dal capitano del Napoli, definendo il tocco di mano “sfortunato”, mentre il Corriere dello Sport scrive come sia una “leggerezza che pesa e diventa insopportabile, quasi lo snatura”, sottolineando però la buona prova nonostante dal suo lato ci fosse Grealish.

Di Lorenzo, parla il fratello: le sue parole fanno felici i tifosi

Una giornata no può capitare e di sicuro Di Lorenzo riscatterà subito la brutta prova offerta contro l’Inghilterra. D’altronde in questa stagione il capitano del Napoli ha già ampiamente dimostrato di non essere quello visto nella partita disputata ieri sera. Se gli azzurri sono vicini a vincere lo scudetto è anche merito suo e non a caso il Napoli sta trattando il suo rinnovo. Riguardo il suo futuro si espresso anche il fratello Diego Di Lorenzo che a Sportitalia ha lasciato delle dichiarazioni che faranno felici i tifosi azzurri.

Il fratello del capitano del Napoli ha infatti dichiarato come a Di Lorenzo farebbe piacere restare al Napoli fino al termine della sua carriera. Diego Di Lorenzo ha poi fatto sapere che quando arrivò l’offerta del Napoli, il fratello non ci pensò neppure per un attimo, dicendo subito si alla squadra azzurra che lo aveva cercato in maniera concreta a differenza di Roma ed Inter che avevano mostrato solo un semplice interesse