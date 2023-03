Calciomercato Napoli, pessima notizia: nessuno poteva immaginarlo

Calciomercato Napoli, arriva una pessima notizia per tutti i tifosi: nessuno poteva immaginare quanto sta succedendo.

Per i tifosi azzurri arriva un’inattesa doccia fredda proprio in queste ultime ore, protagonista della brutta novità è uno dei top della stagione del Napoli: nessuno si attendeva quanto sta accadendo.

Il grande vantaggio acquisito sulle dirette concorrenti lascia il Napoli tranquillo circa la corsa allo scudetto, così tanto da poter permettere ai tifosi di iniziare già a pensare alla festa in attesa che arrivi l’ormai sempre più vicina matematica. Allo stesso modo per la dirigenza del club campano è tempo di iniziare a ragionare sul futuro tra questioni di mercato, possibili assalti ai big della rosa e ovviamente i rinnovi. Proprio su questo ultimo punto arriva una notizia inattesa che preoccupa i tifosi.

Napoli, il rinnovo del giocatore non si avvicina: ecco di chi si tratta

Il primo ad aver ufficializzato il proprio rinnovo con il Napoli è stato Stanislav Lobotka. Quello del regista di Luciano Spalletti sarebbe dovuto essere il primo di una serie da concludere in estate, come detto anche dal ds Giuntoli, con le trattative per il prolungamento di alcuni dei protagonisti assoluti quali Osimhen e Kvaratskhelia. Oltre ai due attaccanti ci sono però anche altri situazioni a cui la dirigenza azzurra dovrà pensare, tra queste anche quella riguardante la difesa.

Tre dei quattro centrali difensivi a disposizione di Spalletti sembrano infatti destinati ad essere al centro di trattative per i rinnovi contrattuali nei prossimi mesi, tra questi a preoccupare in queste ultime ore è Amir Rrahmani. A dare aggiornamenti circa la questione attorno all’ex Verona è il Corriere dello Sport il quale non lascia tranquilli i tifosi del Napoli: ecco quali sono le novità in merito.

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo non sarebbero stato ancora trovato un accordo tra il bosniaco ed il club azzurro nonostante la reciproca intenzione di andare avanti insieme nel cammino. Il Corriere sottolinea come non siano previsti colloqui a stretto giro per cercare di avvicinare le parti e la scadenza del contratto di Rrahmani, 30 giugno 2024, non può che preoccupare i tifosi, in quanto potrebbe costringere il Napoli a dover cedere uno dei protagonisti di questa fantastica stagione. Se da un lato la situazione intorno all’ex Verona preoccupa arrivano però buone notizie per un altro difensore e a riportarle è sempre la stessa fonte.

Napoli, si avvicina un rinnovo: ecco di chi

Oltre a Rrahmani un altro giocatore che tiene col fiato sospeso i tifosi è Kim. Il coreano, stando all’attuale contratto, potrebbe lasciare Napoli per ‘soli’ 48 milioni, la cifra stabilita dalla clausola rescissoria che varrà nelle prime due settimane di luglio. Anche l’ex Fenerbache è però in attesa di sviluppi concreti nei prossimi mesi, chi invece sembra ormai vicino ad ufficializzare il rinnovo è Juan Jesus.

Il brasiliano ex Roma nonostante il poco spazio avuto in questa stagione ha sempre saputo farsi trovare pronto, un dettaglio importante in una squadra con obiettivi di livello come quelli del Napoli. Il contratto di Juan Jesus scadrà al 30 giugno di quest’anno ma come riportato dal Corriere dello Sport il suo prolungamento sembra ormai prossimo ad essere ufficializzato. La dirigenza azzurra inizia quindi a muovere i primi passi verso il futuro della squadra sempre rimanendo in attesa delle ufficialità dei rinnovi dei grandi protagonisti di questa irripetibile stagione.