Futuro Conte, l’annuncio in diretta non lascia spazio a dubbi

Il futuro di Antonio Conte è un tema molto caldo degli ultimi giorni: un ospite di TVPlay ha provato a fare chiarezza sull’argomento.

L’allenatore del Tottenham potrebbe lasciare Londra a breve: le voci sulla sua prossima destinazione si moltiplicano.

Antonio Conte sta vivendo un’annata molto complicata a livello personale. L’allenatore non è riuscito a trasferire la propria mentalità al Tottenham, uno dei club più “complicati” d’Inghilterra: il durissimo sfogo dopo il 3-3 beffardo contro il Southampton avrebbe aperto delle cicatrici nel rapporto fra l’ex Inter e la dirigenza londinese, che starebbe valutando di ricorrere all’esonero a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il futuro dell’ex CT è dunque un tema caldissimo: ecco cosa è emerso da una diretta di TVPlay.

Futuro Conte, l’annuncio sul ritorno in Italia

Antonio Conte non lo ha mai nascosto: sente fortemente la mancanza dell’Italia. In più occasioni ha dichiarato di avere la nostalgia della famiglia e, anche per questo, si è parlato spesso di un suo ritorno in Serie A. Il suo attuale contratto con il Tottenham scade al termine di questa stagione, ma la sensazione è che non ci siano margini per un rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i londinesi starebbero valutando di esonerarlo subito a causa del durissimo sfogo dopo l’ultimo turno di Premier League.

Negli ultimi giorni, dunque, si parla sempre di più di un suo possibile approdo su una panchina italiana in estate. Le indiscrezioni coinvolgono tutte le big: il giornalista Fabrizio Biasin, ospite di TVPlay, ha provato a far chiarezza partendo dalle sua grandi ex (Juventus ed Inter).

“Credo che in questo momento stia bussando alla porta di tutti i club italiani, non credo stia pensando a una squadra nello specifico”: ha esordito così il giornalista, che ha poi approfondito il discorso. Partendo dai bianconeri, ha affermato che sarà fondamentale capire la volontà della società, che ha un contratto molto solido con Allegri, mentre con i nerazzurri il rapporto si è interrotto in modo burrascoso e il suo ingaggio potrebbe essere fuori portata. Secondo Biasin, dunque, Conte potrebbe vivere un’esperienza diversa da quelle precedenti.

Biasin indica una squadra: “Ma non lo so…”

La Juventus ha un contratto solido con Allegri, mentre l’Inter ha difficoltà economiche ed un accordo con Inzaghi fino al 2024: se dovessero escludersi queste due squadre, dunque, rimarrebbero poche panchine verosimili per Conte. Biasin ha indicato una possibile meta: “Forse la Roma può farci un pensiero, ma non lo so”.

Il giornalista ha visto i giallorossi come una possibile opzione, anche se non facilmente realizzabile. Tutto, ovviamente, dipenderà dal futuro di Mourinho, ma anche dalla volontà di Conte, che nel 2019 è stato molto vicino alla Roma, ma ha rifiutato per accettare la proposta dell’Inter. L’allenatore salentino vorrebbe delle garanzie tecniche ed un progetto in grado di portarlo alla vittoria, condizioni che ad oggi i Friedkin non potrebbero garantire al 100%. Lo scenario, dunque, andrà monitorato nei prossimi mesi