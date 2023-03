Milan: guai anche in Europa, risposta in 90 giorni

Il Napoli sfiderà il Milan sia alla ripresa della Serie A che in Champions League: in casa rossonera non mancano i problemi.

Finalmente la Serie A sta per ripartire. Dopo il primo stop dell’anno dedicato alle nazionali, per il massimo campionato italiano è giunto di nuovo il momento di andare in scena. C’è in vista un big match per il Napoli che affronterà il Milan in quel del Maradona.

Fischio d’inizio fissato per domenica prossima alle 20:45. Per i partenopei e i meneghini sarà una sorta di antipasto in vista della tanto attesa gara di Champions League. Milan e Napoli si affronteranno infatti anche in Europa.

Per l’incontro clou di stagione bisognerà però aspettare mercoledì 12 aprile. Giorno in cui andrà in scena la gara d’andata. In quell’occasione, a differenza del posticipo di Serie A, ad ospitare l’incontro saranno i meneghini. Milan che rischia di dover fare i conti con più di qualche grana.

Guai in casa Milan: c’è un problema in Europa

Non la miglior situazione per il club sotto la guida di Stefano Pioli che in questo periodo di stop ha visto diversi calciatori finire in infermeria. L’ultimo infortunio in casa Milan riguarda Zlatan Ibrahimovic. Attaccante svedese che con ottime probabilità sarà assente contro il Napoli.

Ma non è tutto, l’allarme proveniente dall’infermeria non è l’unico ad aver colpito il Milan. La società rossonera sta infatti facendo i conti con alcune questioni che potrebbe portare dei guai anche a livello europeo.

In questo periodo si sta parlando molto del nuovo stadio di Inter e Milan. Con i rossoneri nettamente avanti, sotto l’aspetto burocratico, nei confronti dei rivali nerazzurri. Tuttavia, proprio nelle ultime ore è emerso un problema.

Il Milan attende risposte dall’Europa per quanto concerne tale vicenda. L’imprevisto non lascia sereni i tifosi che sperano di poter presto trovare una casa diversa rispetto al Giuseppe Meazza. Stadio che, al di là di tutto, rimarrà nella leggenda.

Rossoneri in attesa di risposta: ci vorranno circa tre mesi

Il sito individuato dalla società dove far sorgere il nuovo stadio del Milan sarebbe quello dell’ippodromo La Mura. Un progetto che, tuttavia, appare insidioso e ricco di ostacoli. Al punto che sono sorti alcuni problemi.

A sollevare diverse perplessità sulla costruzione dell’impianto è stato il consigliere comunale Enrico Fedrighini. Il quale, si apprende dal Corriere della Sera, ha presentato una denuncia per violazione della “Strategia dell’UE“. Quella dedicata al territorio prevista per il 2023. I motivi sono svelati.

Secondo quando emerge dalle colonne del quotidiano nazionale, il consigliere comunale chiede che il territorio sia preservato. E, siccome il progetto nasce anche dagli sforzi dell’Unione Europa, sarà compito del commissario dell’ambiente Virginijus Sinkevicius di far rispettare tutte le norme.

Il Milan vuole lo stadio ma in città si augurano che tutto venga fatto a norma di legge. Rispettando l’ambiente e le normative in vigore. La costruzione di una stadio da 70 mila posti potrebbe infatti danneggiare il suolo quando l’obiettivo dev’essere invece quello di garantire servizi ecostistemici. Risposta che verrà data entro 90 giorni.