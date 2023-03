Irma Testa dopo l’oro, ritorna sul passato: la risposta di sua madre al coming out

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera, Irma Testa è tornata sul suo passato parlando del suo coming out con sua madre: ecco qual è stata la risposta del genitore.

Pochi giorni fa, la pugile Irma Testa ha conquistato l’oro ai Mondiali di Nuova Dehli dove ha battuto nella finalissima la kazaka Karina Ibragimova.

Un oro conquistato con tanti sacrifici da parte della Testa che già lo aveva sfiorato lo scorso anno ad Istanbul dove conquistò la medaglia d’argento. Intervistata dal Corriere della Sera, la Testa ha parlato non solo dell’oro conquistato di cui va fiera, ma ha anche ripercorso la sua carriera e la sua vita, ritornando sul passato. In particolar modo, la Testa si è soffermata sul suo coming out con sua madre, rivelando qual è stata la risposta del genitore.

Irma Testa e il coming out con sua madre: la risposta del genitore emoziona

Nel 2016, Irma Testa è stata la prima pugile italiana a disputare le Olimpiadi a Rio De Janeiro, mentre quattro anni dopo è divenuta la prima a salire sul podio olimpico, conquistato il bronzo in quel di Tokyo. C’è un altro primato, però, che la Testa ha conquistato in questi anni e non riguardo il lato sportivo, bensì quello personale. Nel 2021, infatti, la pugile ha fatto coming out in maniera pubblica, ma prima di farlo davanti ai microfoni, sei anni prima lo ha fatto con sua madre. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, la Testa è tornata proprio su quel momento speciale vissuto con il genitore nel 2015, rivelando qual è stata la risposta del genitore.

La Testa ha confessato di aver fatto coming out a soli 15 anni, ammettendo di non aver mai parlato con la madre di cose di questo genere. Quando c’è bisogno di venire fuori, c’è sempre un po’ di paura per come può reagire la propria famiglia, ma la pugile per fortuna ha trovato una madre che l’ha compresa. La Testa ha affermato come la madre abbia aperto la propria mente ed ha capito che ci si può innamorare di chiunque. Una risposta emozionante e che chiunque appartenente alla comunità LGBTQIA+ vorrebbe ricevere dalla propria famiglia.

La Testa ha poi raccontato che è stata davvero ammirata da chi ha combattuto per stare al fianco della comunità LGBTQIA+ ed è per questo motivo che ha deciso di esporsi pubblicamente, altrimenti si sarebbe sentita una codarda. Parole importanti quelle della Testa che verrà certamente guardata con ancor più ammirazione non solo per aver portato per la prima volta il pugilato femminile alla vittoria dell’oro, ma anche per essersi schierata con decisione e in maniera pubblica al fianco della comunità LGBTQIA+ di cui ne fa orgogliosamente parte.