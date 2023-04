Sabatini rivela un retroscena incredibile su Sarri: il tecnico lo fa in campo tutti i giorni

Il noto direttore sportivo ha svelato un retroscena sulle metodologie di allenamento adottate da Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri sin da quando è riuscito a conquistare il palcoscenico della Serie A, quindi dai tempi di Empoli, è noto per essere uno dei migliori tecnici in circolazione capace di mettere in campo i suoi nel miglior modo possibile.

Di recente lo ha confermato persino una ‘vecchia volpe’ del calcio nostrano come Walter Sabatini che con il tecnico toscano ha sempre avuto un buon rapporto. Sabatini d’altronde può vantare un’esperienza invidiabile da direttore sportivo, soprattutto nell’ambito del calciomercato (tanti sono stati i giocatori scoperti dal ds umbro). Dunque le sue parole sono abbastanza indicative nel capire appieno le metodologie che l’attuale tecnico della Lazio utilizza in campo.

Sabatini, il retroscena su Sarri

Come è abbastanza noto, Walter Sabatini non ama stare al di sotto dei riflettori, anzi fosse per lui continuerebbe a lavorare nell’ambito calcistico senza interviste o qualsivoglia interazione con i media. Nelle ultime ore tuttavia è tornato a parlare ai microfoni di Bttfnews.it della sua ex squadra, la Lazio, di cui ancora oggi conserva un buon ricordo. In particolare Sabatini si è concentrato sulle qualità di Maurizio Sarri che quest’anno sta finalmente dando prova di essere un allenatore d’alta classifica. “Sarri? Sta in campo come Stakanov ed è puntiglioso in tutte le cose che fa“, afferma l’ex ds di Lazio, Salernitana e Roma.

Lodevole dal suo punto di vista è la capacità di essere un allenatore competitivo e ciò non può che far bene alla Lazio, considerata da Sabatini una delle squadre favorite per un piazzamento Champions League: “Tutte le squadre devono guardare a una delle prime quattro posizioni, quindi anche la Lazio – continua Sabatini chiedendosi poi una cosa -, perchè c’è qualcuno che davvero pensa che Sarri sia un problema? Allora io vivo fuori dal tempo..”. Insomma, il direttore sportivo è convinto che i malumori attorno al lavoro di Sarri a Roma siano al limite dell’assurdo: portare in Champions una squadra come quella biancoceleste, stando a quanto si percepisce dalle parole di Sabatini, sarebbe un vero e proprio successo.

Ricordiamo che Walter Sabatini è stato uno dirigenti chiave della “prima” Lazio di Claudio Lotito. Scelto all’inizio come consulente di mercato prima di essere promosso a direttore sportivo, Sabatini ha salutato i biancocelesti dopo quattro anni, nel 2008.