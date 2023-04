Kvaratskhelia, niente rinnovo: trema tutta Napoli

Tremano i tifosi del Napoli dopo l’ultima sconvolgente notizia. Secondo le recenti indiscrezioni, infatti, Khvicha Kvaratskhelia sarebbe tutt’altro che vicino al rinnovo con i partenopei.

Nonostante sia alla sua prima stagione nel campionato italiano Kvaratskhelia è diventato fondamentale per la squadra di Spalletti che, grazie alle sue giocate, ha aumentato a dismisura la produzione offensiva.

Il georgiano ha un’incidenza di un’assistenza al gol per partita grazie ai 16 assist e alle 14 reti messe a referto in 30 partite con il Napoli tra Serie A e Champions League. La recente notizia potrebbe creare panico tra i tifosi azzurri che non vorrebbero perdere uno dei migliori giocatori della propria squadra. In estate potrebbero, dunque, arrivare gli assalti delle big d’Europa per il gioiellino partenopeo.

Si complica la strada per Kvaratskhelia: niente rinnovo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è, insieme a Victor Osimhen, uno degli uomini copertina di questo Napoli. La squadra di Spalletti, sin dall’inizio della stagione, si esprime su ritmi impressionanti dominando Serie A e gironi di Champions League. Anche agli ottavi di finale contro l’Eintracht la formazione campana si è ben disimpegnata e, adesso, non si pone più limiti nel cammino stagionale. La stagione da favola del Napoli coincide con l’arrivo di un ragazzo semi-sconosciuto proveniente dalla Georgia che ha sparigliato le carte in tavola.

In pochi mesi Kvara è passato da perfetto sconosciuto a calciatore ambito da mezza Europa. La sua ascesa non è affatto passata inosservata e tanti club, tra cui il Real Madrid, starebbero seriamente pensando di portarlo via da Napoli. Inoltre, di recente è arrivata una notizia che fa tremare tutti i tifosi azzurri. Autore delle dichiarazioni è il presidente dei partenopei: Aurelio De Laurentiis. Il patron, intervenuto da Milano dopo l’Assemblea di Lega, ha chiarito di non avere in programma alcun incontro con l’entourage di Kvaratskhelia. La motivazione è presto detta. Il georgiano ha firmato in estate un contratto fino al 2027 e ADL, forte della lunga durata, ha affermato di non trovare ragionevole discutere già da quest’anno di un rinnovo o di un adeguamento.

Nel suo intervento De Laurentiis ha successivamente lanciato un’invettiva contro la UEFA, accusata di non aver pianificato bene i calendari. Ecco le parole di ADL: “La Uefa non ha testa, immaginate se fossimo ancora in gioco in Coppa Italia. Sarebbe stato ridicolo quattro gare così vicine, così com’è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. – ha aggiunto il presidente – Se io faccio le coppe voglio misurarmi con le migliori squadre europee“.

Molto critico, dunque, De Laurentiis che, però, ha chiuso con un promessa ai tifosi: cercare di portare a Napoli Scudetto e Champions League.