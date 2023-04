Ancelotti-Napoli, l’annuncio fa sognare i tifosi: tutto vero

Nonostante la sconfitta con il Milan, la stagione del Napoli resta eccezionale: parola di Carlo Ancelotti, che fa sognare i tifosi azzurri.

All’indomani di un tracollo regala qualche brivido a un finale di stagione che sembrava destinato al trionfo più totale, al Napoli fa molto bene qualche attestato di stima.

Specialmente se arriva da chi, negli ultimi anni, ha conosciuto molto bene la piazza partenopea, dopo aver fatto la storia, tra l’altro, con club come Milan e Real Madrid. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti, uno dei più amati e odiati allenatori dell’era De Laurentiis, un tecnico dal palmares eccezionale, pronto a regalare ancora soddisfazioni agli azzurri. Nelle ultime ore si è infatti sbilanciato, ammettendo una notizia straordinaria che non può non inorgoglire tutti i supporter partenopei.

C’è chi ha amato Carletto anche nel suo anno e mezzo napoletano, e chi invece lo ha detestato. Ed è anche naturale. La sua avventura è stata contraddistinta infatti da partite monumentali, come quella in casa del PSG o la vittoria interna con il Liverpool, ma anche da momenti quasi drammatici, come il rocambolesco 4-3 con la Juventus, l’ammutinamento post-Salisburgo e quell’incredibile filotto di scialbi risultati che gli costarono la panchina sul finire del 2019.

Nessuno può negare, però, che Ancelotti abbia provato a portare a Napoli una nuova mentalità, ed è anche per questo che le sue ultime parole sugli azzurri regalano speranze. Mentre il cuore caldo della tifoseria si lecca le ferite per il ko con il Milan, infatti, il tecnico del Real Madrid si è lasciato andare a parole che rinvigoriscono l’ambizione partenopea, facendo immaginare che un ciclo si sta davvero per aprire.

Ancelotti elogia il Napoli: DeLa ringrazia

Partiamo da un dato oggettivo: Ancelotti non tornerà mai al Napoli, se non per una vacanza nella nostra splendida terra. Nel calcio sbilanciarsi è sempre un errore, ma su questo possiamo essere abbastanza sereni. Per come si è chiuso il suo percorso in azzurro, rivederlo sulla panchina partenopea sarebbe un azzardo per tutti. Questo però non vuol dire che, da parte di Carletto, non ci sia ancora stima e affetto per il nostro club, che anzi avrebbe in questo periodo fatto un ulteriore step di crescita in grado di strappargli applausi convinti.

Il cammino della squadra di Spalletti è d’altronde così strabiliante, che non basta una sconfitta, seppur umiliante, come quella della scorsa domenica a cancellare tutto il buono che si è fatto. Gli azzurri si avviano a fare la storia, e questo per merito di tutte le componenti in causa, dai giocatori alla dirigenza, passando per Spalletti e per chi ha saputo in questi anni costruire un progetto eccezionale partendo da basi tutt’altro che solide.

Il vero segreto però di questa stagione partenopea, per Ancelotti, sta nel coraggio della società, e quindi di De Laurentiis in primis. Il patron ha infatti compreso la necessità di fare quello step che forse sarebbe stato necessario già qualche anno fa. “Lo step di crescita l’ha fatto la società“, ha affermato a DAZN l’allenatore del Real, aggiungendo: “Ha rinnovato e cambiato le gerarchie dello spogliatoio, cambiando l’ambiente“.

C’era bisogno di un “repulisti”, secondo Carletto. E alla fine è stato fatto, magari con qualche anno di ritardo, ma con risultati eccellenti. Solo l’addio di determinati calciatori ha infatti permesso alla squadra di crescere, mettendo Spalletti nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi. Questo è il vero segreto, forse di Pulcinella, del Napoli di quest’anno. Parola di chi, Napoli e il Napoli, li ha conosciuti molto bene e dall’interno.