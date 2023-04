Napoli ai piedi di Diletta, la Leotta lascia di stucco: dettaglio bollente

Diletta Leotta superlativa nella sua apparizione a Napoli, la conduttrice di DAZN manda i tifosi in visibilio: che spettacolo

Quella di domenica sera, per il Napoli e per il pubblico del ‘Maradona’, è stata calcisticamente parlando una serata da dimenticare. Netta sconfitta per la squadra di Spalletti, strapazzata per 4-0 da un Milan in grande spolvero. La buona notizia per gli azzurri è che il vantaggio sulle inseguitrici rimane piuttosto ampio. A ‘consolare’ almeno parzialmente i tifosi partenopei, la presenza di Diletta Leotta a commentare su DAZN la sfida.

La conduttrice catanese si conferma, ancora una volta, il volto femminile più amato dagli sportivi italiani e ancora una volta ha trovato il modo di esaltare la platea.

Diletta Leotta, il ritorno su DAZN raccoglie applausi a scena aperta

E’ un momento piuttosto particolare per Diletta, lo sappiamo, con l’annuncio, di qualche settimana fa, di essere in dolce attesa insieme al fidanzato Loris Karius.

In questi giorni si sono susseguiti complimenti e commenti di vario genere alla notizia, oltre che le prime indiscrezioni sul lieto evento che avrà luogo di qui a qualche mese. Di sicuro, Diletta è raggiante come forse non è mai stata e si prepara a vivere una primavera molto intensa. Da par suo, con il ritorno sugli schermi di DAZN per accompagnarci in un finale di campionato che comunque vada sarà memorabile. Anche per merito suo: manco a dirlo, la sua presenza in tv, in campo e sui social lascia il segno, eccome.

Diletta Leotta, l’ingresso in campo manda lo stadio (e non solo) in tilt: pazzesca

Il video condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 8 milioni e mezzo di followers) sul suo arrivo a Napoli e sul suo ingresso sul terreno di gioco del ‘Maradona’ ha raccolto inevitabilmente views e commenti entusiasti.

Sorridente e tremendamente affascinante come al solito, Diletta passa dal terrazzo del suo albergo con una vista mozzafiato (curve vertiginose incluse) alla scaletta che la porta sul manto erboso dello stadio. Con una ‘sfilata’ che non può lasciare indifferenti, visto anche lo spacco eclatante della lunga gonna che scopre gambe perfette e seducenti. Una visione da mandare in loop, per i tifosi del Napoli, per lenire un po’ l’amarezza di una partita storta, prima di ripartire e di riprendere il cammino.