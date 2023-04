Osimhen, il dramma dell’infanzia: cosa fece per aiutare la sua famiglia

Victor Osimhen sta incantando con le sue prestazioni. Tuttavia, il nigeriano non è solo abile nel suo ruolo ma ha anche un cuore d’oro: ecco cosa fece per aiutare la sua famiglia.

Questa stagione sembra essere destinata ad essere quella della definitiva consacrazione di Victor Osimhen. Il Napoli, infatti, sta dominando il campionato e incantando in Champions League. Per i risultati azzurri, il contributo del giocatore nigeriano è stato rilevante: dall’inizio della stagione ha infatti realizzato 25 gol in 29 presenze tra Coppa Italia, Champions League e Serie A.

Il Napoli però dovrà fare a meno del proprio campione per ancora diversi giorni. Assente nella gara di campionato contro il Milan, il giocatore potrebbe saltare anche lo scontro in Champions League a causa dell’infortunio agli adduttori. Tuttavia, il team di Luciano Spalletti ha già dimostrato di possedere in rosa la qualità giusta per non subirne, in modo determinante, la mancanza.

Il percorso di Victor Osimhen a Napoli

Victor Osimhen giunge a Napoli, negli ultimi giorni della sessione estiva del 2020 di calciomercato, dal Lille per sostituire Arkadiusz Milik. Nella sua prima stagione nel capoluogo campano siede sulla panchina della squadra azzurra Gennaro Gattuso, che lo impiega in 30 partite tra Coppa Italia, Europa League e Serie A. Tuttavia, il nigeriano non riesce ad esprimere pienamente il suo estro e conclude l’anno con solamente 10 gol e 3 assist.

L’anno seguente il Napoli cambia allenatore: Aurelio De Laurentiis decide di affidare la guida della squadra a Luciano Spalletti. Le prestazioni del giocatore nigeriano migliorano, il classe ’98 termina la stagione con 18 gol e 6 assit in 32 partite tra Europa League e Serie A, ma non sono ancora strabilianti. La stagione 2022-2023 si apre discretamente per il talento azzurro: Victor Osimhen, infatti, segna sia nella prima gara che nella seconda di Serie A. Tuttavia, un infortunio al bicipite femorale costringe l’attaccante nigeriano a fermarsi per diverse gara. Dopo essersi ripreso, il classe ’98 torna in campo più letale che mai. In poco tempo realizza altri 23 gol che fanno sognare il Napoli…

La vita del giocatore prima della fama

Victor Osimhen ha perso la mamma quando era solo un bambino. Il nigeriano ha compreso presto che la sua famiglia aveva bisogno del suo aiuto. Difatti, il padrone della casa dove viveva con la sua sorella, suo nipote e suo padre ha deciso di saldare i propri debiti staccando pezzi del tetto. Un episodio che ha segnato il giocatore che, pur non abbandonando i suoi sogni, ha deciso di cominciare a vendere l’acqua in strada per contribuire economicamente alle necessità della sua cerchia familiare.

La svolta della sua vita, come l’ha definita lui stesso in occasione della premiazione come miglior atleta straniero dall’Associazione della Stampa Estera quando ha raccontato la sua vita prima della fama, è arrivata durante uno degli allenamenti effettuati con i suoi amici: un ragazzo ha deciso di portarlo con sé nell’Under 17.