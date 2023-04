Osimhen cambia squadra e rovina anche l’Inter: dove giocherà

Impazzano le voci di mercato sul futuro del centravanti nigeriano: la nuova proposta frustra anche le intenzioni dell’Inter

È il Re dei bomber. È l’uomo che, assieme a Khvicha Kvaratskhelia, ha cambiato il destino del Napoli in questa stagione. Parliamo ovviamente di Victor Osimhen, il terrore di tutte le difese italiane e anche europee. L’attaccante nigeriano, vittima di un infortunio che lo mette a forte rischio per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, è ovviamente richiestissimo sul mercato.

Tutti i top club europei hanno chiesto informazioni a De Laurentiis per un possibile clamoroso assalto da portare in estate ma finora, con grande gioia dei tifosi partenopei, il patron ha fatto muro. Le cose però, come spesso avviene quando si tratta di affari milionari, potrebbero cambiare in fretta. Anche perchè lo stesso tifoso napoletano ha ormai imparato che la massima del presidente (‘Nessuno è incedibile‘) è ben più di una mera enunciazione. Come le eccellenti, e talvolta lungimiranti, grandi cessioni degli ultimi anni sono lì a dimostrare. Nemmeno un fenomeno come Osimhen può sfuggire a questa logica, ma stavolta l’offerta dovrebbe essere veramente ‘scandalosa’.

Il Chelsea all’assalto di Osimhen: anche Lukaku nell’affare

Tra le società che più hanno messo nel mirino il formdabile attaccante africano troviamo il Chelsea, un club che quando si tratta di spendere non va troppo per il sottile. Protagonista di un lento ma inesorabile dietrofront nel possibile affare Rafael Leao (le ultime prestazioni del portoghese hanno portato a più miti consigli il pur spendaccione Boehly), i londinesi avrebbero virato con decisione sul giocatore azzurro. Pur di convincere il Napoli a cedere il suo gioielloil club britannico è disposto a mettere sul piatto anche Romelu Lukaku, che a fine anno tornerà al Chelsea dopo il prestito all’Inter.

Ovviamente le intenzioni non sono quelle di uno scambio alla pari, ma di una contropartita tecnica parziale, che abbasserebbe il cash di 100 e più milioni che De Laurentiis chiede. Una valutazione di mercato che è rispettata dal Chelsea, che però ha anche la necessità di cedere il belga, palesemente escluso dal progetto tecnico futuro. La mossa degli inglesi inguaierebbe non poco l’Inter, che contava sul rinnovo del prestito di Big Rom, un vero e propri peso per la dirigenza londinese. Allo stato attuale delle cose è comunque altamente improbabile che il patron partenopeo, da sempre contrario agli scambi e fautore del vecchio pagamento ‘in mometa’, possa abboccare alla mossa di Boehly. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite: il Chelsea resta alla finestra, pronto a portare eventualmente un nuovo assalto col forziere pieno di oro.