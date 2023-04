“Disgustoso e offensivo”, Paola Ferrari è una furia: ce l’ha proprio con lui

Qualche aggettivo pesante, rivolto ad un’altra donna, ha fatto perdere le staffe a Paola Ferrari. La giornalista ha attaccato un uomo che conosce molto bene.

Il fatto oggetto della contesa, finito nel mirino del volto Rai, è avvenuto all’interno del dibattito tra il destinatario delle accuse della conduttrice Rai ed Elly Schlein. Confronto che è avvenuto alla festa del quotidiano Domani, di cui l’ingegnere accusati da Ferrari è editore.

Le parole del noto imprenditore, erano rivolte alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Affermazioni decisamente pesanti che hanno subito fatto scattare la replica del partito d’appartenenza della premier, Fratelli d’Italia. Reazioni a cui si è affiancata una stizzita Paola Ferrari.

Ferrari e l’attacco a Meloni: ecco perché la giornalista ha reagito

“Quella figurina del nostro primo ministro, quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta, ma non si rende conto che la stanno a sentire anche i burocrati di Bruxelles. Se è soddisfatta, e invece sui migranti non è avvenuto nulla, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l’Italia. Questo dimostra demenza. È contro il suo stesso interesse e quello del nostro Paese”, ha detto appunto Carlo De Benedetti. Le parole dell’ex editore dell’Espresso, hanno fatto infuriare Paola Ferrari.

Nel mondo dei social, tali bordate sono state ascoltate e riportate. Tra le persone più vicine all’inquilina di Palazzo Chigi, c’è certamente Guido Crosetto. “Un ex cittadino italiano, oggi svizzero certamente per nobili motivi, ha insultato il Presidente del Consiglio con i seguenti epiteti: figurina, fenomeno da baraccone e demente. Per lui, se non riesci a farti prestare, senza garanzie, almeno un miliardo da Mps non vali nulla”, ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto. In tal senso va precisato, scrive Il Fatto Quotidiano, come De Bendetti abbia la doppia cittadinanza. Carlo De Bendetti inoltre, riferendosi alla scena di Giorgia Meloni ai comandi di un caccia in occasione della festa per i cent’anni dell’Aeronautica militare, ha parlato di “baracconata”. Questo attacco frontale ha fatto perdere la pazienza a Paola Ferrari.

Paola Ferrari non ci sta: “Prendo le distanze da De Benedetti”

L’ex conduttrice di 90° Minuto si è subito dissociata dalle affermazioni di De Bendetti, di cui è nuora. “Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall’ingegnere Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna”, ha riferito Paola Ferrari all’AdnKronos. “Penso che il rispetto nei confronti dell’avversario politico sia determinante, quindi mi sento anche io offesa. Parole disgustose, gravi, offensive e inopportune, anche perché l’avversario politico va sempre rispettato – ha aggiunto – Io con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni, ma comunque certe cose mi feriscono. Trovo molto grave usare questi termini, che offendono la persona ma anche le istituzioni italiane per la carica che Giorgia Meloni ricopre, e anche tutti gli italiani che la hanno votata. Voglio esprimere a Giorgia Meloni tutta la mia solidarietà e tutto il mio profondo dispiacere per le parole che le sono state rivolte”.